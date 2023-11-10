مؤتمر المناخ COP 28، كل ما تريد معرفته عن المنطقة الخضراء

يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، في كلا المنطقتين الزرقاء والخضراء، فما هي المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ وكيف تصل إليها؟.

المنطقة الخضراء مفتوحة أمام وفود وضيوف المنطقة الزرقاء والقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية وعامة الناس.

وأوضحت رئاسة مؤتمر المناخ COP 28 أنه سيتم مشاركة المزيد من المعلومات المتعلقة بالوصول إلى الفعاليات المبرمجة أو التي تم حجز التذاكر لها بمجرد الانتهاء منها وستكون التذاكر متاحة من خلال الموقع الإلكتروني لمؤتمر COP 28 في الإمارات العربية المتحدة.

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أين تقع المنطقة الخضراء؟

وتقع المنطقة الخضراء في مدينة إكسبو دبي، بجوار المنطقة الزرقاء، وسيتم تشغيل المنطقة الخضراء في الفترة ما بين الخميس 30 نوفمبر والثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

وأكدت رئاسة مؤتمر تغير المناخ COP 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة أنها تعمل جاهدة لجعل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين هو مؤتمر الأطراف الأكثر سهولة وشمولًا حتى الآن من خلال المشاركة بشكل استباقي وحقيقي مع العديد من الدوائر والمجموعات المتنوعة، بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والسكان الأصليين والشباب، لإسماع أصواتهم ومنحهم مقعدًا في المؤتمر.

وأِشارت رئاسة مؤتمر COP 28 UAE إلى أن الشمول وإمكانية الوصول هما سلسلة متصلة ورحلة وليست وجهة وأنهم يتطلعون إلى ترك إرث من الشمول لمؤتمرات الأطراف في المستقبل للبناء عليه، إرث لا يترك أحدًا خلفه.