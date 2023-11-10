التونسي محرز المالكي حكمًا لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بالكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2023.

وأسند كاف مهمة إدارة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية لطاقم تحكيم تونسي، بقيادة محرز المالكي ويعاونه كل من وائل الحناشي حكم مساعد أول، وأيمن إسماعيل حكم مساعد ثاني، والصادق السلمي حكمًا رابعًا.

ويحل فريق أبو سليم الليبي ضيفًا على الزمالك في المباراة التي يستضيفها استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، يوم 26 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

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وأسفرت قرعة دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، عن وقوع الفارس الأبيض في المجموعة الثانية، رفقة كل من أبو سليم الليبي وساجرادا الأنجولي وسوار الغيني.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

معتمد جمال

وأكد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، أن الجهاز الفني كان يعاني قبل مباراة بيراميدز بسبب قلة اللاعبين المتاحين لخوض مباراة نصف نهائي الكأس.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب لقاء بيراميدز: "محمود علاء اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية وتحامل على نفسه وشارك في شوط كامل، ونعاني من غيابات للإصابة والإيقاف".

وتابع معتمد جمال قائلا: "استعنت بسامسون أكينيولا وناصر منسي وبعض اللاعبين العائدين للفريق، وحرصنا على تجهيز اللاعبين نفسيا من أجل اللقاء وأن الزمالك فريق كبير قادر على الفوز".

وأضاف المدير الفني، أنه اختار أنسب تشكيل لخوض المباراة، في ظل القائمة المتاحة أمامه، موضحا أن بيراميدز منافس قوي، ولديه العديد من الحلول، وشدد على أن الزمالك كان دائما رد فعل في لقاء اليوم أمام بيراميدز وجميع لاعبي الفريق بذلوا قصارى جهدهم".

وأبدى المدير الفني سعادته بالفوز في لقاء اليوم والتأهل للمباراة النهائية، مضيفا أن كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أخطره بأنه المسئول عن لقاء بيراميدز وأن المجلس يدعمه.

وأوضح أن كابتن أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة طلبا منه تولي المسئولية ولا يمكنه التأخر عن تدريب الفريق، مشددا على أنه تحت أمر النادي.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ليتأهل فريق الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي في نهائي كأس مصر.