الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ساخرون

ساخرون.. هريدي نيوز، وزير المالية: إحنا ممكن نخلي الشعب عايش في نعيم لكننا بنخاف عليكم!

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية الصعبة التي تمر بها مصر.. 

 

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال للوزير قائلا: يعنى نفهم من الإجراءات دي أن الشعب هيعيش في نعيم خلال الشهور القادمة؟! 

فرد عليه الوزير ساخرا: إحنا ممكن نخلي الشعب عايش في نعيم في خلال 24 ساعة لكننا بنخاف عليكم!

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