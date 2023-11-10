نسرين طافش تشوق جمهورها لـ السيستم من لوكيشن التصوير

حرصت الفنانة نسرين طافش، على مشاركة متابعيها فيديو جديد لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت نسرين في الفيديو من لوكيشن التصوير خلال تصوير فيلمها الجديد “السيستم”.

في هذا السياق، روجت الفنانة نسرين طافش لـ فيلمها الجديد “السيستم”عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

علي الجانب الأخر، كان نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" صورة جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد والذي يحمل اسم "السيستم".

Advertisements

علق أحمد الفيشاوي على الصورة قائلا: "وحيد الحكيم في فيلم السيستم"، لتحصد العديد من الإعجابات والتعليقات المميزة.

أحمد الفيشاوي وطارق لطفي

ويواصل الفنانان طارق لطفي وأحمد الفيشاوي تصوير مشاهد فيلمهما الجديد، الذي يحمل اسم “السيستم”، في منطقة 6 أكتوبر خلال الأيام الجارية.

ويقوم المخرج أحمد البنداري بتصوير بعض المشاهد الداخلية للفيلم في أحد الأماكن في منطقة 6 أكتوبر خلال هذه الأيام، على أن يتم الإنتقال بعدها لتصوير بعض المشاهد الخارجية في أماكن متفرقة.



فيلم السيستم



ويعود طارق لطفي للسينما بفيلم “السيستم” بعد غياب 5 سنوات، حيث سيتم عرض الفيلم في 2024، وكان أخر أعمال طارق لطفي السينمائية هو فيلم “122” الذي عُرض عام 2019، وقدم خلاله شخصية “دكتور نبيل الأنصاري”، كما أنه يعتبر فيلمه الثاني في أخر 14 عام، حيث كان أخر مشاركة سينمائية له قبلها هو فيلم “بنتين من مصر” عام 2010.



أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لوالدته الفنانة سمية الألفي



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



