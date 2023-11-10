إجراء تحليل المخدرات لسائق دهس شخصا بسيارته المسرعة في العمرانية

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في مصرع شخص بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلي الطريق بمنطقة دائرى العمرانية فى محافظة الجيزة، وأمرت بالتصريح بدفن جثة شخص.



كما أمرت نيابة الجيزة بالتحفظ على السيارة وقائده، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بإحالة السائق المتسبب في الحادث للطب الشرعي لسحب عينة منه وإجراء تحليل مخدرات.



كانت البداية بتلقى بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين فى العمرانية انتقلت سيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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حوادث الطرق

تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق تحدث لأسباب مختلفة أهمها القيادة بسرعة كبيرة بالمخالفة لتعليمات الإدارة العامة للمرور، وكذلك محاولة بعض قائدي السيارات تخطى السيارات الأخرى من أماكن يصعب التخطى فيها، وعدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق.. أيضا من أهم أسباب حوادث الطرق، عدم فحص السيارة جيدا قبل الانطلاق خصوصا على الطرق السريعة، ما قد يؤدى إلى انفجار الإطارات واختلال عجلة القيادة، أو تعطل السيارة فى نهر الطريق وتوقفها الأمر الذى قد يتسبب في اصطدام سيارات مسرعة بها.

وتنصح الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة والمحددة بعلامات على كافة الطرق، وفحص سياراتهم قبل الانطلاق، والالتزام بالقواعد الخاصة فى حالة تخطى السيارات.