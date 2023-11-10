الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بالتعاون مع بنك الدم تطلق حملة لدعم الفلسطينيين

حملة التبرع بالدم،
حملة التبرع بالدم، فيتو

حددت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر مقر حملات التبرع بالدم بمراكز الشباب، وهما مركز شباب طيبة العوامية ومركز شباب البعيرات تـحـت شـعار (تضامن شباب مصر مع غزة).

وذلك ايماء إلي توجهات  رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أحداث العنف الجاري على قطاع غزة، وفي ضوء موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تنفيذ سلسة من حملات التبرع بالدم داخل المنشآت الشبابية والرياضية، تنفذ بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر وبالتعاون مع بنك الـدم  بالأقصر بوزارة الصحة والسكان ومجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء بقطاع غزة.

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وتنفذ حملات التبرع بالدم بمراكز الشباب بمركزي شباب طيبة العوامية والبعيرات تـحـت شـعار (تضامن شباب مصر مع غزة)،وذلك خلال يومي  ۱۰ نوفمبر ۲۰۲۳ م من الساعة العاشرة صباحًا  بمركز شباب طيبة العوامية والسبت الموافق ١١ نوفمبر بمركز شباب البعيرات، تحت رعاية السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والأستاذ صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.


وقدأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رفضه الشديد لإجراءات التهجير القسري التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة ومحاولة الدفع بهم نحو سيناء.


وحذر الرئيس السيسي من خطورة ذلك الأمر على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتحدث الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي، صباح اليوم الأربعاء، مع المستشار الألماني، عن صعوبة الأوضاع في غزة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء”، مضيفا  “إذا كانت هناك فكرة للتهجير فهناك صحراء النقب في إسرائيل ممكن ننقلهم هناك حتى تنتهي مهمة إسرائيل المعلنة”.

 

 

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