زى النهاردة يوم ميلاد صباح، شحرورة الوادى

المطربة صباح ، الشحرورة قدمت الأغانى الخفيفة التي تتميز بالدلع حتى أنها لقبت بمطربة السندوتش لسرعة أغانيها وقصرها، أمضت مشوارا طويلا امتد اكثر من ستين عاما من الغناء والتمثيل على يد كبار كتاب الأغانى والملحنين والمخرجين، عشقت الأناقة والجمال فكانت رمزا لها، عشقها الكبار والصغار لخفة دمها، ولدت في مثل هذا اليوم 10 نوفمبر عام 1927 ورحلت في نفس الشهر عام 2014.



عن يوم ميلادها تقول صباح: استقبلت عند ميلادى استقبالا غير مرغوب فيه لرغبة والدي وكان يملك محلا للحلاقة في إنجاب الذكور، إلا أن والدي أطلق عليّ اسم جانيت نسبة إلى المطربة اللبنانية المحبوبة جانيت، لكن أمى كانت تعتبرنى وش الخير على الأسرة.

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إعجاب بليلى مراد



عشقت صباح الغناء منذ طفولتها، وحفظت الكثير من أغاني أم كلثوم وليلى مراد وكانت تؤدى الأغنيات المصرية في حفلات المدرسة وفى الجلسات العائلية،، تقول صباح: عشقت الغناء المصرى كما عشقت الأفلام المصرية والممثلات والممثلين، وكنت أحب ليلى مراد بالأخص وتمنيت من كل قلبى أن أصبح ممثلة على شاشة السينما المصرية وشجعني على هذا الحلم ما تلقاه الممثلات اللبنانيات من ترحيب ونجاح وشهرة في مصر.

محاولات فى الإذاعة اللبنانية



تعلمت المطربة صباح وهى صغيرة الرقص والغناء والتمثيل في المدرسة اليسوعية وكان اسمها " جانيت "، تقدمت للغناء في الإذاعة اللبنانية الا انه لم يصبها النجاح وفشلت كل محاولاتها في الغناء لكن ساعدها عمها الصحفى في تحقيق حلمها.

وتقول صباح:عمى كان يؤمن بموهبتي وأنقذنى من الاستسلام لليأس فعهد إلى يوسف فاضل وهو أحد الملحنين اللبنانيين بوضع ألحان لأغانٍ كتبها عمى خصيصًا لى ومنها أغنية (خدنى معاك ياحبيبى) التي لاقت نجاحا كبيرا بين الأوساط الفنية، وبها تقدمت إلى الإذاعة مرة أخرة ونجحت وكنت مغرمة بالإذاعة المصرية وأصوات المطربات فيها، وهنا استيقظ الأمل لدى في أن أكون ممثلة ومغنية على الشاشة المصرية، أصبحت عينى على مصر وعلى الفن في مصر ممثلة ومطربة على الشاشة المصرية مثل نور الهدى وليلى مراد، حتى وصل اسمى إلى السيدة آسيا المنتجة والممثلة اللبنانية الأصل، وعلمت أنها تبحث عن صوت ووجه جديد لأحد أفلامها وذهبت إلى مدير أعمالها في بيروت قصير يونس بمجموعة صور لى أرسلها الى آسيا التي أرسلت برقية تطلب معلومات عني ثم جاءت بنفسها إلى بيروت لترانى وتتعرف على عن قرب، وكانت النتيجة توقيع عقدين لفيلمين من انتاجها مقابل 300 جنيه للفيلمين.

صالح جودت يختار اسم صباح

وتكمل صباح:وحضرت إلى مصر الحبيبة، وأصر أبى أن يلازمنى، ونزلت أنا وهو في ضيافة السيدة آسيا وبدأت أتعرف عن طريقها بمجموعة من المؤلفين والملحنين مثل بيرم التونسى وصالح جودت وبديع خيرى ومأمون الشناوى، والسنباطى ومحمود الشريف والقصبجى وزكريا أحمد،الذين كنت اسمعهم عنهم دون ان اراهم وفزت بإعجابهم، وتعلمت اللهجة المصرية في أيام قليلة، وكان أول شيء تم قبل تصوير أي عمل فني لى أن اشترك المخرج هنرى بركات مع الشاعر صالح جودت وآسيا في اختيار اسم جديد لى بدلا من جانيت وأصبح اسمى صباح وقالت السيدة آسيا يومها: انه اسم على مسمى ووصفتني بأن وجهى مضئ ومنير مثل الصباح.

بداية المشوار فى السينما

وبدأ تصوير فيلم " القلب له واحد " وأحاطنى الكثيرين بالرعاية ابتسامة أنور وجدى، وضحكة سليمان نجيب وحب ميمى شكيب ونصيحتها، واهتمام آسيا بالدعاية لى وبعد شهر كامل انتهى التصوير ونجح الفيلم وصفق لى الجمهور المصرى وتناقلت الألسنة أغنياتى في الفيلم والتي جاءت معبرة عن صوتى، وبدأت مشواري الفني في مصر.





عاشت المطربة مشوارا فنيا طوله 66 عاما نجمة متألقة، ملأت الدنيا بهجة وفرحة وعاشت حياة صاخبة، فتعددت زيجاتها وغنت في أغلب دول العالم واستمرت على عرش الغناء لأجيال متعددة، وعرفت بالصبوحة والاسطورة وصوت لبنان وأطلق عليها الصحفى موسى صبرى اسم الشحرورة نسبة الى عمها شحرور الوادى، وأطلق عليها الفنان سمير صبرى اسم " شمس الشموس ياصبوحة " نسبة الى اغنيتها.

شارع الحب والأيدى الناعمة



من الأفلام التي قدمتها صباح بين لبناني ومصري وسوري والتي بلغت 85 فيلما منها:شارع الحب، بلبل أفندي، الانسة ماما، نار الشوق، الرجل الثانى، العتبة الخضراء، ليلة بكى فيها العمر، الرباط المقدس، الحب الضائع، الايدى الناعمة، توبة، طريق الدموع وغيرها.

صباح فى أحد أفلامها، فيتو

قامت صباح ببطولة 27 مسرحية منها: ست الكل، شهر العسل، الأسطورة، موسم العز مع الاخوين رحبانى، الشلال، دواليب الهوا، القلعة، الجنون فنون، حلوة كثير وغيرها.

مركز التقاء ضيوف لبنان

قدمت صباح 3500 أغنية، باللغة العربية والأجنبية خاصة الفرنسية، وكانت المطربة أول من غنت على مسرح الاوليمبياد بباريس وفى لاس فيجاس وأيضا في قاعة البرت هول، اعطتها الحكومة المصرية الجنسية المصرية فكانت تعتبر مصر بيتها وكان بيتها في لبنان مفتوحا لكل الضيوف المصريين هناك.

جنازتها الغريبة