لاعبو تولوز يستفزون كلوب بعد الفوز على ليفربول بالدوري الأوروبي، شاهد ماذا فعل (فيديو)
استفز لاعبو تولوز الفرنسي الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الفريقين بالدوري الأوروبي.
وتلقى ليفربول خسارة موجعة 2 - 3 أمام مضيفه تولوز الفرنسي، يوم الخميس، في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.
وخلال حديث كلوب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، احتفل لاعبو تولوز بصوت عالٍ، ما دفع المدرب الألماني للتوقف برهة قبل أن يعاود الحديث مرة أخرى.
وأعاد لاعبو تولوز احتفالاتهم بصوت أكبر ما أثار تعجب كلوب، والذي توقف عن الحديث بسبب تلك الاحتفالات.
وفرط ليفربول الإنجليزي في فرصة حسم تأهله مبكرًا للأدوار الإقصائية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج).
وعلى ملعب (مونيسيبال) بتولوز، تقدم الفريق الفرنسي بهدف آرون دونوم في الدقيقة 36، فيما أضاف زميله تيس دالينجا الهدف الثاني في الدقيقة 58.
وقلص ليفربول الفارق بهدف جاء عبر النيران الصديقة عن طريق الفنزويلي كريستيان كاسيرس، لاعب وسط تولوز، في الدقيقة 74، لكن سرعان ما أعاد أصحاب الأرض فارق الهدفين، عقب تسجيل فرانك ماجري الهدف الثالث للفريق الفرنسي في الدقيقة 76.
وأشعل البرتغالي ديوجو جوتا المباراة من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 89، ليحاول الفريق الأحمر خطف هدف التعادل خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لكن دون جدوى.
وبهذا الفوز، ثأر تولوز من خسارته القاسية 1 - 5 أمام ليفربول في مباراتهما الأخيرة بالمجموعة الشهر الماضي.
ورغم الخسارة، بقي ليفربول، الذي فاز في لقاءاته الثلاثة الأولى بالمجموعة، على قمة الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما رفع تولوز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط أمام سانت جيلواز، صاحب المركز الثالث، وظل لاسك لينز في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.