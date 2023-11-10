لاعبو تولوز يستفزون كلوب بعد الفوز على ليفربول بالدوري الأوروبي، شاهد ماذا فعل (فيديو)

استفز لاعبو تولوز الفرنسي الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الفريقين بالدوري الأوروبي.

وتلقى ليفربول خسارة موجعة 2 - 3 أمام مضيفه تولوز الفرنسي، يوم الخميس، في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وخلال حديث كلوب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، احتفل لاعبو تولوز بصوت عالٍ، ما دفع المدرب الألماني للتوقف برهة قبل أن يعاود الحديث مرة أخرى.

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وأعاد لاعبو تولوز احتفالاتهم بصوت أكبر ما أثار تعجب كلوب، والذي توقف عن الحديث بسبب تلك الاحتفالات.

🚨🚨🚨 لحظة إحتفال لاعبي فريق تولوز عند المؤتمر الصحفي ليورغن كلوب pic.twitter.com/ntntubPz6a — شـبـكـة لـيـفـربـول (@LFC4Ar) November 9, 2023

وفرط ليفربول الإنجليزي في فرصة حسم تأهله مبكرًا للأدوار الإقصائية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج).

وعلى ملعب (مونيسيبال) بتولوز، تقدم الفريق الفرنسي بهدف آرون دونوم في الدقيقة 36، فيما أضاف زميله تيس دالينجا الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وقلص ليفربول الفارق بهدف جاء عبر النيران الصديقة عن طريق الفنزويلي كريستيان كاسيرس، لاعب وسط تولوز، في الدقيقة 74، لكن سرعان ما أعاد أصحاب الأرض فارق الهدفين، عقب تسجيل فرانك ماجري الهدف الثالث للفريق الفرنسي في الدقيقة 76.

وأشعل البرتغالي ديوجو جوتا المباراة من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 89، ليحاول الفريق الأحمر خطف هدف التعادل خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لكن دون جدوى.

وبهذا الفوز، ثأر تولوز من خسارته القاسية 1 - 5 أمام ليفربول في مباراتهما الأخيرة بالمجموعة الشهر الماضي.

ورغم الخسارة، بقي ليفربول، الذي فاز في لقاءاته الثلاثة الأولى بالمجموعة، على قمة الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما رفع تولوز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط أمام سانت جيلواز، صاحب المركز الثالث، وظل لاسك لينز في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.