نتائج مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

دوري المؤتمر الأوروبي، تصدر فيورنتينا الايطالي ترتيب المجموعة السادسة ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، عقب الفوز على تشوكاريتشكي الصربي 1-0، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمسابقة.

وسجل مبالا نزولا هدف المباراة الوحيد لفيورنتينا من ضربة جزاء في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 8 نقاط، بفارق نقطتين عن فيرنكفاروش المجري صاحب المركز الثاني، وجينك البلجيكي صاحب المركز الثالث (6 نقاط).

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فيكتوريا بلزن التشيكي

وفي المجموعة الثالثة، ضمن فيكتوريا بلزن التشيكي الصعود إلى الدور المقبل كمتصدر، عقب فوزه على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 1-0، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة بالكاني من كوسوفو ومضيفه أستانا الكازاخي.

ورفع فيكتوريا بلزن رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 8 نقاط عن بالكاني وأستانا على الترتيب، فيما يتذيل دينامو زغرب ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

نتائج مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

وضمن منافسات المجموعة الرابعة، فاز بودو جليمت النرويجي على مضيفه بشكتاش التركي 2-1.

ورفع بودو جليمت رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف كلوب بروج، الذي سيكون على موعد مع الانفراد بالصدارة في حال فوزه على لوجانو صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد بشكتاش عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة الخامسة، فاز ليجا وارسو البولندي على زرينسكي موستار البوسني 2-0.

ورفع الفريق البولندي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، في انتظار نتيجة مباراة أستون فيلا (المركز الثاني برصيد 6 نقاط) وضيفه ألكمار الهولندي (المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط)، والتي تقام في وقت لاحق من اليوم الخميس، فيما تجمد رصيد زرينسكي عند 3 نقاط في المركز الثالث.

آينتراخت فرانكفورت الألماني

وفي المجموعة السابعة، فاز آينتراخت فرانكفورت الألماني على مضيفه هلسنكي الفنلندي 1-0، فيما تعادل باوك اليوناني وأبردين الاسكتلندي 2-2.

ورفع باوك رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثاني، فيما يحتل أبردين المركز الثالث برصيد نقطتين، ويليه هلسنكي برصيد نقطة واحدة.

وفي المجموعة الثامنة، تعادل سبارتاك ترنافا السلوفيني مع مضيفه نورشيلاند الدنماركي 1-1، ليرفع الأخير رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما يحتل سبارتاك ترنافا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.