معالي زايد، ضاع العمر يا ولدي أول أفلامها ومشاهدها في "أبو الدهب" دمرت حياتها

معالى زايد، أهم فنانات جيلها، ملامحها شرقية ـ نشأت وسط أسرة فنية شهيرة ـ والدتها الراحلة آمال زايد وخالتها جمالات زايد والمؤلفان محسن ومطيع زايد من عائلتها، قدمت العديد من الأدوار الناجحة سواء في السينما أو الدراما ـ تميزت أفلامها بالجرأة حتى إن بعضها سبب لها بعض المتاعب وكان سببًا في ابتعادها عن السينما، رحلت في مثل هذا اليوم.

مشوار معالي زايد السينمائي لم يزِد على 80 فيلمًا، من أول أفلامها "ضاع العمر يا ولدي، وهو أول تعاونها مع الفنان محمود عبد العزيز في دور صغير وشاركها بطولته رشدي أباظة ونور الشريف، محمود يس، شهيرة، عماد حمدي، قصة وسيناريو وحوار محمد عثمان وأخرجه عاطف الطيب عرض عام 1978.

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محمود عبد العزيز ونعيمة الصغير ومعالي زايد في الشقة من حق الزوجة

ويعتبر فيلم "الشقة من حق الزوجة" هو أول تعاون صريح يجمع الفنانة معالي زايد والفنان محمود عبد العزيز، بل يعتبر أشهر الأفلام التي حقق الثنائي من خلالها النجاح الكبير عرض عام 1985، إخراج عمر عبد العزيز، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "سمير" موظف جديد في إحدى المصالح الحكومية، تنشأ قصة حب بينه وبين "كريمة" ابنة رئيسه في العمل، وتبدأ المشاكل المادية بمجرد ولادة كريمة لطفلتها، يشتري "سمير" تاكسي بالتقسيط، من أجل تلبية احتياجات أسرته المادية، وتتوالى الأحداث.

قضية عم أحمد

فيلم «قضية عم أحمد» عرض عام 1985، بطولة معالي زايد وفريد شوقي وفاروق الفيشاوي وصلاح السعدنى وإخراج على رضا، يحكي الفيلم عن عم أحمد (فريد شوقي) الذي يعيش مع أسرته في منزل قديم يمتلكه شكري، وهو مقاول ثري معرض للإفلاس، يرفع شكري قضية لطرد عم أحمد من المنزل لإقامة مشروع يمكنه من استرداد وضعه المالي، يقع ابنه رمزي في حب بطة حفيدة عم أحمد رغم الفارق الاجتماعي.

معالى زايد وهالة فؤاد ومحمود عبد العزيز

يأتي فيلم "السادة الرجال " بطوله معالي زايد ومحمود عبد العزيز أيضًا، وإخراج رأفت الميهي عام 1987، وتدور أحداثه حول معاناة فوزية من معاملة زوجها أحمد وعدم اهتمامه بها بالشكل المطلوب والكافي لأنها أنثى، وبعد رفض أحمد طلب طلاق فوزية منه تقرر فوزية إجراء عملية جراحية للتحول من سيدة إلى رجل، تعاني فوزية من مصاعب جمة بعد تحويل جنسها نظرًا لانتماء مشاعرها لجنس النساء.

سمك لبن تمر هندي

أيضا ظهرت معالي زايد مع محمود عبد العزيز في فيلم "سمك لبن تمر هندي" عام 1988 "وتدور أحداثه حول رغبة أحمد سبانخ في الزواج من حبيبته، ويسافر والده إلى الخارج بهدف الحصول على أموال وإعانة أولاده، وبعد رفض والده تقديم جزء من دخله إلى المسئولين عن سفره للخارج يتعرض لمضايقات منهم ويموت، وبعد نقل جثته لمصر يشك الإنتربول في انتماء أحمد ووالده لتنظيم إرهابي.

مشهد من فيلم سيداتى آنساتي

وكان فيلم "سيداتي آنساتي" آخر الأفلام التي جمعت معالي زايد ومحمود عبد العزيز عام 1989 إخراج رأفت الميهى تدور قصته حول الدكتور محمود الحاصل على الدكتوراة ويتقاضى أجرًا أقل من الساعي الموجود بالشركة، يقرر الدكتور محمود ترك العمل والتقدم للعمل كساعي بهدف زيادة أجره، تقرر أربع موظفات بالشركة الزواج من الدكتور محمود بهدف التغلب على أزمة الإسكان والأزمات الاقتصادية المختلفة، ولكن بشرط بقاء العصمة في أيديهن.

معالى زايد وأحمد زكى فى البيضة والحجر

" البيضة والحجر " فيلم مصري عرض عام 1990، بطولة أحمد زكي، معالي زايد، ممدوح وافي، عبد الله مشرف، عبد الغني ناصر، تأليف محمود أبو زيد إخراج على عبد الخالق. وتدور أحداث الفيلم عن مدرس فلسفة تدفعه الأحداث الصعبة إلى النصب، والاحتيال على الناس عن طريق الدجل.



أما فيلم " للحب قصة أخيرة" للفنانة معالي زايد، وهو الفيلم الوحيد لمعالي زايد الذى صنف ضمن أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية وذلك حسب استفتاء النقاد في مهرجان القاهرة السينمائي عام 1996 واحتل المركز رقم 60، وشاركها البطولة يحيى الفخراني وعبلة كامل، تأليف وإخراج رأفت الميهي.

مجموعة عمل كتيبة الاعدام

فيلم "كتيبة الإعدام" عن قصة أسامة أنور عكاشة بطولة معالي زايد ونور الشريف وشوقي شامخ وممدوح عبد العليم وإخراج عاطف ويحكي الفيلم قصة الصمود في مدينة السويس اثناء حرب الاستنزاف.

ابو الدهب كتب النهاية

وأخيرًا جاء فيلم " أبو الدهب" عام 1996 الفيلم الأكثر إثارة الذي كتب نهاية معالى زايد بما تضمنه من مشاهد جريئة مع ممدوح وافي وممدوح عبد العليم والذي تسبب في طلاق معالي من زوجها، وتسبب الفيلم في تقديم مجموعة من البلاغات الرسمية ضد معالي زايد وممدوح وافي، فحكم على معالي زايد وممدوح وافي غيابيًّا بالسجن لمدة عام مع الغرامة، واستمرت معالي تعاني من فضيحة الفيلم الخارج عن المألوف، وبعد عام برأت معالي وغرمت 5000 جنيه فقط و3 أشهر مع إيقاف التنفيذ فتبرأت منها عائلتها ومرضت.