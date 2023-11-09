متابعة مستمرة لـ آخر تطورات مشروع حياة كريمة بحوش عيسى في البحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على استمرار الأعمال بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعد مشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجًا وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادي والعشرين لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

متابعة مستمرة لآخر تطورات مشروع حياة كريمة بالبحيرة، فيتو

متابعة مستمرة لآخر تطورات مشروع حياة كريمة بالبحيرة، فيتو

متابعة مستمرة لآخر تطورات مشروع حياة كريمة بالبحيرة، فيتو

متابعة مستمرة لآخر تطورات مشروع حياة كريمة بالبحيرة، فيتو

وأشار إلى أن المحافظة تولي إهتمامًا بالغًا لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكدة أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 3915 مشروعا فى شتى القطاعات بمراكز (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون) بإجمالي 42 وحدة قروية وأكثر من 3967 تابعا.

Advertisements

متابعة مستمرة لآخر تطورات مشروع حياة كريمة بالبحيرة، فيتو

متابعة مستمرة لآخر تطورات مشروع حياة كريمة بالبحيرة، فيتو

كما أكدت على حرصها على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وانتظام العمل بكافة المشروعات، حيث تم متابعة الانتهاء من أعمال تطوير وتجديد موقف سيارات قرية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى والمقام على مساحة 307 م2 بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون 980 ألف جنيه.