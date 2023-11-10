الجمعة 10 نوفمبر 2023
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سياسة

زي النهاردة، مولد القرطبي العالم المسلم واللغوي والأديب الأندلسي

القرطبي، فيتو
القرطبي، فيتو

في مثل هذا اليوم من عام 1161 ولد عبد الله بن الحسن القرطبي، العالم المسلم واللغوي والأديب الأندلسي، والمعروف بابن القرطبي. 

من هو القرطبي ؟ 

هو أبو محمد عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحيى بن عبد الله الأنصاري المالقي القرطبي، كان أصل أهله من قرطبة، وأبوه هو الذي انتقل منها إلى مالقة. 

درس على يد أبيه أولًا، ثم على شيوخ عصره، منه: أبو زيد السهيلي، والقاسم بن دحمان، وأبو عبد الله بن الفخار، وأبو إسحاق بن قرقول. ثم تصدّر للتّدريس قبل أن يجاوز العشرين.

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تجول في الأندلس للقاء المشايخ، وزار إشبيلية فلقي أبا بكر بن الجد وأبا بكر بن صاف، وجعفر بن مضاء، كما زار غرناطة ومرسية ورحل إلى سبتة. خطب مدّةً بجامع مالقة. وكان له في جامع مالقة الأعظم، مجلسٌ عامٌ للحديث غير مجلس تدريسه.

 

تصدّر القرطبي للتّدريس قبل أن يجاوز العشرين، ويعد من حفاظ الحديث وبرز أيضًا في علم القراءات، وهو من اللغويين الشعراء، وخطب مدّةً بجامع مالقة. وكتب عن بحور الشعر نظمًا وله عدة مؤلفات. 

 

عبقرية القرطبي في الحديث والشعر 

 

كان ابن القرطبي صدرًا في المُقرئين في زمنه، وقد غلب عليه علم الحديث، وكان أديبًا عظيما قال عنه عمر فروخ: «وشعره صحيحٌ ولكنّه قليلُ الطَلاوة. غيرَ أنّ أهمَّ ما له في النظم أبياتٌ جَعَلها موازينَ للشعر نظمَها في بحور الشعر وأدخلَ في أول العَجُز من كلّ بيتٍ اسمَ البحر الذي نَظَم ذلك البيت عليه،كي يحفظ هذه الأبيات من لا يستطيعُ

 

توفي أبو محمد بن الحسن القرطبي يوم 7 ربيع الآخر 611/ 15 أغسطس 1214 في مسقط رأسه. 

 

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