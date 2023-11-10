حسن حسني الجيل الجديد، هل أصبح الفنان محمد محمود تميمة حظ النجوم الشباب؟

محمد محمود، يعتبر الفنان محمد محمود من أبرز الفنانين الذين لهم مشوار فني ثري ومتنوع، ومؤخرًا أصبح يطل على الشاشات بأدوار مختلفة ومتنوعة، ولكن البارز أن الفنان محمد محمود أعاد إلى الأذهان الفنان القدير حسن حسني الذي كان في يوم من الأيام تميمة حظ لنجوم الشباب في السنوات الماضية والذين أصبحوا حاليًّا نجوم كبار.

ويبدو جليًّا لمن يتتبع الأعمال الأخيرة للفنان محمد محمود أنه أصبح بمثابة تميمة الحظ للنجوم الجدد تمامًا كما كان الراحل حسن حسني، فمحمد محمود إلى جانب مشاركته عام ٢٠٢٢ في فيلم هاشتاج جوزني مع أمير المصري ومايان السيد، ومؤخرًا في مسلسل نصي التاني مع علي ربيع، فإنه ظهر خلال هذا العام في عملين من بطولة نجوم شباب لم يسبق لهم من قبل تجربة البطولة المطلقة.

مسلسل بالطو.. تجربة ناجحة ومتميزة بمشاركة محمد محمود

والعمل الأول هو بالطو، الذي عرض في فبراير من العام الجاري، والذي شارك فيه محمد محمود بدور عبد البديع الطرشوخي وهو محوري وكان دائمًا ملازم للبطل الشاب عصام عمر، ومساحة دوره كانت كبيرة وساهم بقدراته الفنية على دعم البطل والعمل، ولقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ولافتًا للأنظار.

وتدور أحداث بالطو في إطار كوميدي، حول عاطف الطبيب الشاب حديث التخرج الذي يكلف في وحدة صحية في إحدى القرى، ثم يجد نفسه فجأة أصبح مديرا للوحدة الصحية ومسئولا فيها عن كل شيء، والمسلسل من إخراج عمر المهندس، ومن تأليف أحمد عاطف فياض، وبطولة عصام عمر، محمد محمود، محمود البزاوي، سلافة غانم، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان.

مسلسل على باب العمارة

انتهى مؤخرًا عرض مسلسل على باب العمارة الذي شارك فيه محمد محمود مع بطله الذي يحظى بالبطولة لأول مرة وهو الفنان الشاب حاتم صلاح، ولقد أبدع محمد محمود في شخصية عم فؤاد وكان له بصمة في نجاح العمل ونجاح حاتم صلاح في أول اختبار له في عالم البطولة المطلقة.

والمسلسل الذي بدأ عرض في أكتوبر عام ٢٠٢٣، تدور أحداثه فى إطار كوميدي حول الثري الصعيدي (عوض أبو حامد)، الذي تضطره الظروف للسفر إلى القاهرة، وهناك يعمل بوابًا ﻹحدى العمارات، وينجح في لفت الانتباه له ويتحول من مجرد بواب إلى بطل، والمسلسل من إخراج خيري سالم، وتأليف مصطفى حمدي ومن بطولة آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، ريهام الشنواني، حاتم صلاح، عزة لبيب.

من هو الفنان محمد محمود؟

الفنان محمد محمود هو ممثل ومخرج مسرحي، ولد في مدينة القاهرة في عام 1951، وحصل على درجة البكالوريوس في مجال الخدمة الاجتماعية عام 1973، ثم حاز كذلك درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1981، ودبلوم الدراسات العليا في مجال الإخراج عام 1985، وله مشاركات متميزة في عالم الفن، ومن أبرز أعماله المسرحية مراتي زعيمة عصابة، دو ري مي فاصوليا، خلوصي حارس خصوصي، وحكيم عيون، أما أعماله التليفزيونية المتميزة فأبرزها فارس بلا جواد، 7 شارع السعادة، علشان ما ليش غيرك، أرض النفاق، رمضان كريم، ونجيب زاهي زركش، والنمر، وفي عالم السينما شارك في أفلام ناجحة مثل أمير البحار والأبلة طم طم.

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