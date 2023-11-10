الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

حسن حسني الجيل الجديد، هل أصبح الفنان محمد محمود تميمة حظ النجوم الشباب؟

محمد محمود، فيتو
محمد محمود، فيتو

محمد محمود، يعتبر الفنان محمد محمود من أبرز الفنانين الذين لهم مشوار فني ثري ومتنوع، ومؤخرًا أصبح يطل على الشاشات بأدوار مختلفة ومتنوعة، ولكن البارز أن الفنان محمد محمود أعاد إلى الأذهان الفنان القدير حسن حسني الذي كان في يوم من الأيام تميمة حظ لنجوم الشباب في السنوات الماضية والذين أصبحوا حاليًّا نجوم كبار.

 

ويبدو جليًّا لمن يتتبع الأعمال الأخيرة للفنان محمد محمود أنه أصبح بمثابة تميمة الحظ للنجوم الجدد تمامًا كما كان الراحل حسن حسني، فمحمد محمود إلى جانب مشاركته عام ٢٠٢٢ في فيلم هاشتاج جوزني مع أمير المصري ومايان السيد، ومؤخرًا في مسلسل نصي التاني مع علي ربيع، فإنه ظهر خلال هذا العام في عملين من بطولة نجوم شباب لم يسبق لهم من قبل تجربة البطولة المطلقة.

 

مسلسل بالطو.. تجربة ناجحة ومتميزة بمشاركة محمد محمود

والعمل الأول هو بالطو، الذي عرض في فبراير من العام الجاري، والذي شارك فيه محمد محمود بدور عبد البديع الطرشوخي وهو محوري وكان دائمًا ملازم للبطل الشاب عصام عمر، ومساحة دوره كانت كبيرة وساهم بقدراته الفنية على دعم البطل والعمل، ولقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ولافتًا للأنظار.

 

وتدور أحداث بالطو في إطار كوميدي، حول عاطف الطبيب الشاب حديث التخرج الذي يكلف في وحدة صحية في إحدى القرى، ثم يجد نفسه فجأة أصبح مديرا للوحدة الصحية ومسئولا فيها عن كل شيء، والمسلسل من إخراج عمر المهندس، ومن تأليف أحمد عاطف فياض، وبطولة عصام عمر، محمد محمود، محمود البزاوي، سلافة غانم، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان.

مسلسل على باب العمارة 

انتهى مؤخرًا عرض مسلسل على باب العمارة الذي شارك فيه محمد محمود مع بطله الذي يحظى بالبطولة لأول مرة وهو الفنان الشاب حاتم صلاح، ولقد أبدع محمد محمود في شخصية عم فؤاد وكان له بصمة في نجاح العمل ونجاح حاتم صلاح في أول اختبار له في عالم البطولة المطلقة.

 

والمسلسل الذي بدأ عرض في أكتوبر عام ٢٠٢٣، تدور أحداثه فى إطار كوميدي حول الثري الصعيدي (عوض أبو حامد)، الذي تضطره الظروف للسفر إلى القاهرة، وهناك يعمل بوابًا ﻹحدى العمارات، وينجح في لفت الانتباه له ويتحول من مجرد بواب إلى بطل، والمسلسل من إخراج خيري سالم، وتأليف مصطفى حمدي ومن بطولة آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، ريهام الشنواني، حاتم صلاح، عزة لبيب.

من هو الفنان محمد محمود؟

الفنان محمد محمود هو ممثل ومخرج مسرحي، ولد في مدينة القاهرة في عام 1951، وحصل على درجة البكالوريوس في مجال الخدمة الاجتماعية عام 1973، ثم حاز كذلك درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1981، ودبلوم الدراسات العليا في مجال الإخراج عام 1985، وله مشاركات متميزة في عالم الفن، ومن أبرز أعماله المسرحية مراتي زعيمة عصابة، دو ري مي فاصوليا، خلوصي حارس خصوصي، وحكيم عيون، أما أعماله التليفزيونية المتميزة فأبرزها فارس بلا جواد، 7 شارع السعادة، علشان ما ليش غيرك، أرض النفاق، رمضان كريم، ونجيب زاهي زركش، والنمر، وفي عالم السينما شارك في أفلام ناجحة مثل أمير البحار والأبلة طم طم.

Advertisements

مسلسل حدث بالفعل، موعد عرض حكاية كاملة الحلقة الثالثة

تفاصيل شخصية آية سماحة في مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد محمود الفنان محمد محمود مسلسل على باب العمارة الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

مسلسل حدث بالفعل، موعد عرض حكاية كاملة الحلقة الثالثة

تفاصيل شخصية آية سماحة في مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة

مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية، خسائر بالجملة لآية سماحة و"شاهين" ينقذها

مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى، التفاصيل الكاملة

الأكثر قراءة

أحمد سليمان يجتمع بـ أيمن الرمادي في مطعم شهير بالشيخ زايد

بعملية في غاية الدقة، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ (فيديو)

إيران تنفذ تهديدها وتعلن توسيع دائرة الحرب ضد إسرائيل

خبير اقتصادي: تخفيض فيتش للتصنيف الائتماني لمصر يؤدي لـ 3 تداعيات خطيرة

لا يستطيع ارتداء القميص بمفرده.. الرئيس الأمريكي يتعرض لموقف محرج (فيديو)

ليلة القبض على الطنطاوي

بسبب قطعة أرض، تفاصيل جريمة إنهاء حياة شاب على يد أبناء عمومته بشبين القناطر (فيديو)

ربيع ياسين: لا أوافق على ضم فتوح وصبحي لمنتخب مصر لهذه الأسباب

Advertisements

منوعات

المزيد

رئاسة قمة المناخ COP28 تمنع البلاستيك أحادي الاستخدام في موقع المؤتمر

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (فيديو وصور)

إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الخميس 9-11-2023

بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري ترفيهي بالتخصيص الفوري

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

تعرف على الحكمة من دعاء القنوت.. وأفضل الأدعية الواردة عن الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية