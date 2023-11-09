الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أمير قطر يعلق على زيارته إلى الإمارات ولقائه مع محمد بن زايد

لقاء تميم بن حمد
لقاء تميم بن حمد ومحمد بن زايد، فيتو

أعلن أمير قطر، تميم بن حمد أل ثاني، اليوم الخميس، عن نتائج زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقائه مع الأمير محمد بن زايد أل نهيان.


نتائج زيارة تميم إلى الإمارات 

ونشر الأمير تميم بن حمد في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة  إكس، والتي جاء فيها  :" تمحورت مباحثاتي اليوم مع أخي محمد بن زايد آل نهيان حول المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة تكثيف الجهود لوقف العدوان على غزة".


وأضاف تميم بن حمد في تغريدته:"  اتفقنا على أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره الإنساني فيما يتعلق بفتح الممرات الآمنة وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين. كما بحثنا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز تعاوننا الثنائي في كافة المجالات".


وفي وقت سابق من اليوم الخميس توجه أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع وفد مرافق له في زيارة إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قبيل القمة العربية الطارئة بشأن الأحداث في غزة.

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أمير دولة قطر يزور الإمارات

وذكر الديوان الأميري القطري في بيان صادر عنه اليوم الخميس: "غادر حضرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أرض الوطن، اليوم متوجهًا إلى مدينة أبو ظبي وذلك في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".


وجاء في بيان الديوان الأميري القطري:" "يرأس وفدا رسميا خلال الزيارة يضم رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني".


وتأتي زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني قبيل القمة العربية الطارئة المرتقبة في العاصمة السعودية الرياض 11 نوفمبر الجاري، بشأن التطورات التي يشهدها قطاع غزة.

وأوضح بيان الديوان الأميري القطري، أن كان في مقدمة مستقبلي الأمير تميم والوفد المرافق بمطار الرئاسة الدولي رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

 

كما حضر مراسم الاستقبال وفد إماراتي رفيع المستوى يضم نائب رئيس دولة الإمارات، ونائب حاكم إمارة أبو ظبي، وسلطان سالمين المنصوري السفير القطري لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.


أمير قطر يزور مصر الجمعة

ومن المقرر أن يزور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد  القاهرة غدا الجمعة لعقد مباحثات قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مستجدات التصعيد العسكري بقطاع غزة.

 

وفي سياق آخر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا "وليام بيرنز" مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد.

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