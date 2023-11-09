القاهرة الإخبارية: أمير قطر يصل إلى مصر غدا

أفادت مصادر مطلعة لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أمير ‎قطر الشيخ تميم بن حمد سيصل إلى ‎مصر غدا لإجراء مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان أ مير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانيأكد في وقت سابق: "عشرات الشهداء إثر غارات إسرائيلية استهدفت إحداها عملية انتشال جرحى، ووزارة الصحة بغزة تقول إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في مخيمي الشاطئ وجباليا وحي الشيخ رضوان".

وأضاف فى كلمته بمناسبة انعقاد الدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى القطري: "لا نقبل الكيل بمكيالين والتصرف كأن حياة الأطفال لا تحسب، ولا يجوز استمرار تجاهل وقائع الاحتلال والحصار والاستيطان". موضحا: "نحن دعاة سلام ونتمسك بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية ولا نقبل الكيل بمكيالين، وما يجري خطير للغاية بما في ذلك الدوس على جميع القيم والأعراف والشرائع الدينية والدنيوية".

Advertisements

وأوضح أمير دولة قطر: "نقول كفى ولا يجوز أن نمنح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل، ولا يجوز استمرار تجاهل واقع الاحتلال والحصار والاستيطان".

قطع الماء ومنع الدواء

وأكد: " لا يفترض أن يسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره"، داعيا: "وقفة جادة إقليمية ودولية أمام هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن المنطقة والعالم".

