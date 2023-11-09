الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

القاهرة الإخبارية: أمير قطر يصل إلى مصر غدا

أمير قطر، فيتو
أمير قطر، فيتو

أفادت مصادر مطلعة لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أمير ‎قطر الشيخ تميم بن حمد سيصل إلى ‎مصر غدا لإجراء مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وكان أ مير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانيأكد في وقت سابق: "عشرات الشهداء إثر غارات إسرائيلية استهدفت إحداها عملية انتشال جرحى، ووزارة الصحة بغزة تقول إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في مخيمي الشاطئ وجباليا وحي الشيخ رضوان".

وأضاف فى كلمته بمناسبة انعقاد الدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى القطري: "لا نقبل الكيل بمكيالين والتصرف كأن حياة الأطفال لا تحسب، ولا يجوز استمرار تجاهل وقائع الاحتلال والحصار والاستيطان". موضحا: "نحن دعاة سلام ونتمسك بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية ولا نقبل الكيل بمكيالين، وما يجري خطير للغاية بما في ذلك الدوس على جميع القيم والأعراف والشرائع الدينية والدنيوية".

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وأوضح  أمير دولة قطر: "نقول كفى ولا يجوز أن نمنح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل، ولا يجوز استمرار تجاهل واقع الاحتلال والحصار والاستيطان".

 

قطع الماء ومنع الدواء

وأكد: " لا يفترض أن يسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره"، داعيا: "وقفة جادة إقليمية ودولية أمام هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن المنطقة والعالم".
 

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