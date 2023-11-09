محافظ الأقصر يستقبل رئيس مياه الشرب والصرف الصحي الجديد

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، حيث رحب المحافظ بالقيادة الجديدة لشركة مياه الأقصر، وذلك لاستكمال مسيرة العمل بالمشروعات القومية الكبرى بالمحافظة والتى تعد نقلة نوعية وطفرة غير مسبوقة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد رمضان، حرصه على التواصل الفعال والإيجابي مع مختلف الشكاوى والسعي الدؤوب لوضع الحلول المناسبة لها، وأنه سيعمل بروح الفريق والتعاون مع كافة العاملين بالشركة في تلافي أي قصور أو سلبيات، بجانب الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من أجل توفير كوب ماء نظيف وخدمة صرف صحي أفضل ومتميزة، لافتا أن الفترة القادمة سوف تشهد تطويرًا في كافة المجالات بالشركة.

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وأضاف اللواء أحمد رمضان، انه سوف يجري جولات مستمرة علي أرض الواقع سواء على محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحى، وقطاع المعامل، ومتابعة أعمال التطهير للشبكات، بالإضافة إلى العملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب، ومتابعة ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان احصائى باجمالى عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى المحافظة لعمل التحليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية)، للتأكد من صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمتابعة المستمرة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى أحداث طارئة في فصل الشتاء والتعامل معها بشكل فورى وخاصة ما يتعلق بمياه الأمطار أو السيول.

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