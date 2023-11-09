الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل رئيس مياه الشرب والصرف الصحي الجديد

جانب من الاستقبال،فيتو
جانب من الاستقبال،فيتو

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، حيث رحب المحافظ بالقيادة الجديدة لشركة مياه الأقصر، وذلك لاستكمال مسيرة العمل بالمشروعات القومية الكبرى بالمحافظة والتى تعد نقلة نوعية وطفرة غير مسبوقة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأكد اللواء أحمد رمضان، حرصه على التواصل الفعال والإيجابي مع مختلف الشكاوى والسعي الدؤوب لوضع الحلول المناسبة لها، وأنه سيعمل بروح الفريق والتعاون مع كافة العاملين بالشركة في تلافي أي قصور أو سلبيات، بجانب الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من أجل توفير كوب ماء نظيف وخدمة صرف صحي أفضل ومتميزة، لافتا أن الفترة القادمة سوف تشهد تطويرًا في كافة المجالات بالشركة.

 

Advertisements

 

وأضاف اللواء أحمد رمضان، انه سوف يجري جولات مستمرة علي أرض الواقع سواء على محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحى، وقطاع المعامل، ومتابعة أعمال التطهير للشبكات، بالإضافة إلى العملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب، ومتابعة ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان احصائى باجمالى عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى المحافظة لعمل التحليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية)، للتأكد من صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة.

 

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمتابعة المستمرة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى أحداث طارئة في فصل الشتاء والتعامل معها بشكل فورى وخاصة ما يتعلق بمياه الأمطار أو السيول. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر مياه الاقصر فيتو محافظة الأقصر محافظ الأقصر المشروعات القوميه

مواد متعلقة

مديرية أمن الأقصر تستعد لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات

«الكلمة.. كلمتك»، حملة قومية لتعزيز المشاركة السياسية بالأقصر

بدء تعليق اللافتات الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بالأقصر

بالتعاون مع اليونيسيف مديرية تعليم الأقصر تعقد ورشة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

رئيس جامعة الأقصر يشارك في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

رياضة الأقصر تنفذ ورشة حرفية في أعمال الخياطة بمركز شباب الاتحاد

تعليم الأقصر تختتم ورشتي عمل لتحسين أداء الأمانات الفنية الفرعية

الشباب والرياضة بالأقصر تطلق مشروع فنون تنموية

الأكثر قراءة

بعملية في غاية الدقة، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ (فيديو)

ليلة القبض على الطنطاوي

إيران تنفذ تهديدها وتعلن توسيع دائرة الحرب ضد إسرائيل

بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

موعد إصدار نتيجة تحقيق الزمالك مع الثلاثي فتوح وصبحي والزناري

3 آلاف جنيه ارتفاعًا في سعر الزيت بالأسواق، وهذه أسعار العبوات بعد الزيادة

مشاهدة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي بث مباشر

أمير قطر يعلق على زيارته إلى الإمارات ولقائه مع محمد بن زايد

Advertisements

منوعات

المزيد

رئاسة قمة المناخ COP28 تمنع البلاستيك أحادي الاستخدام في موقع المؤتمر

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (صور)

إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الخميس 9-11-2023

بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري ترفيهي بالتخصيص الفوري

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

تعرف على الحكمة من دعاء القنوت.. وأفضل الأدعية الواردة عن الرسول

أذكار المساء، فوائدها وفضل المواظبة على ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية