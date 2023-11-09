تحرير 19 محضرًا متنوعًا خلال حملات رقابية على الأسواق بالبحيرة (صور)

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محى الدين من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية تحت إشراف هادي الجندي وبالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين بحملات رقابية بمراكز دمنهور وشبراخيت وايتاى البارود وبدر وكوم حمادة وأبوحمص أسفرت عن تحرير 19 محضرًا متنوعًا.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

بالإضافة إلى ضبط كمية من اللحوم ذبحت خارج المجازر الحكومية ودواجن وأسماك ولحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي آمن، والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين.



وذلك في إطار منفصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر،وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من العسل مجهول المصدر كما تم تحرير 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف فى 5 شكائر دقيق بلدي و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و6 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير 7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بمركزي دمنهور وشبراخيت.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

وبحملة مماثلة بمركز إدكو تم ضبط 3 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و5 كجم كبد وقوانص غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكمية من اللحوم والبانيه غير صالحة للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركزى كفر الدوار والرحمانية ضبط 300 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و100 صفيحة جبنة باجمالى 2 طن مجهول المصدر و50 لفة خراطيم كهرباء مجهولة المصدر بالإضافة إلى ضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و9 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخبزين تصرفا فى 10 شكائر دقيق بلدى مدعم، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف ومحضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.