الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مهرجان رياضي للعاملين بجامعة الوادي الجديد حفاظًا على الصحة واللياقة البدنية

مهرجان رياضي بجامعة
مهرجان رياضي بجامعة الوادي الجديد، ڤيتو

نظمت اللجنة الرياضية للعاملين بجامعة الوادي الجديد، مساء اليوم، مهرجانا رياضيا للجهاز الإداري بالجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، شارك فيها العديد من العاملين من مختلف القطاعات والكليات، برعاية كريمة من الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة.

وأكد أنور عباس رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة، أن المهرجان تضمنت فعالياته  مسابقات رياضية في كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة، مشددا أن إقامة مثل هذه المهرجانات تعمل علي استعادة النشاط والإبداع في العمل اليومي للعاملين فضلًا عن الترويح عن النفس من الضغوط الحياتية وتأكيدًا على دور الرياضة في الحفاظ على الصحة واللياقة  البدنية.

Advertisements

وفي نهاية المهرجان تم توزيع شهادات تقدير على الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات وبعض الأعضاء ممن ساهموا في إنجاح فعاليات المهرجان.


حملة لتطعيم منتسبيها بجرعة تنشيطية ضد فيروس كوفيد 19

يذكر أن جامعة الوادى الجديد، اختتمت اليوم، حملة للتطعيم ضد ڤيروس كوڤيد 19 التي بدأت منذ الخامس من نوفمبر  الجارى وتستمر حتى التاسع من هذا الشهر لعام  2023  كجرعة تنشيطية  وذلك تحت إشراف كلية الطب البشري لتشمل كليات الجامعة والمبنى الإداري، وذلك انطلاقًا من حرص الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد في الحفاظ على سلامة وصحة  منتسبي الجامعة.

 

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة أن الجامعة تطلق هذه الحملة الموسعة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لحماية المواطنين من فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة التى تتضمن تطعيم المواطنين وطلاب الجامعات والمدارس بلقاحات كورونا لمواجهة فيروس كورونا مع توجيهات وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة الوادي الجديد مهرجان رياضي الحفاظ على الصحة الوادى الجديد رئيس جامعة الوادي الجديد فيروس كوفيد 19

مواد متعلقة

المعرض السنوي للسياحة والتسوق يشهد إقبال أهالي واحات الوادي الجديد

بتكلفة 1.2 مليون جنيه، محافظ الوادي الجديد يفتتح مسجد "مالك المُلك" بالخارجة

الوادي الجديد تشن حملة تبرع لإرسال مساعدات غذائية لأهالي غزة

معايير اختيار المرشح الرئاسي الأصلح، ندوة إعلام الخارجة بالوادي الجديد

التنشئة السياسية السليمة ودورها في تفعيل المشاركة في الانتخابات، ندوة بإعلام الداخلة

رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يتابع سير العملية التعليمية بمعاهد باريس

الأكثر قراءة

أحمد سليمان يجتمع بـ أيمن الرمادي في مطعم شهير بالشيخ زايد

بعملية في غاية الدقة، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ (فيديو)

إيران تنفذ تهديدها وتعلن توسيع دائرة الحرب ضد إسرائيل

خبير اقتصادي: تخفيض فيتش للتصنيف الائتماني لمصر يؤدي لـ 3 تداعيات خطيرة

لا يستطيع ارتداء القميص بمفرده.. الرئيس الأمريكي يتعرض لموقف محرج (فيديو)

ليلة القبض على الطنطاوي

بسبب قطعة أرض، تفاصيل جريمة إنهاء حياة شاب على يد أبناء عمومته بشبين القناطر (فيديو)

ربيع ياسين: لا أوافق على ضم فتوح وصبحي لمنتخب مصر لهذه الأسباب

Advertisements

منوعات

المزيد

رئاسة قمة المناخ COP28 تمنع البلاستيك أحادي الاستخدام في موقع المؤتمر

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (فيديو وصور)

إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الخميس 9-11-2023

بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري ترفيهي بالتخصيص الفوري

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

تعرف على الحكمة من دعاء القنوت.. وأفضل الأدعية الواردة عن الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية