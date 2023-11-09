مهرجان رياضي للعاملين بجامعة الوادي الجديد حفاظًا على الصحة واللياقة البدنية

نظمت اللجنة الرياضية للعاملين بجامعة الوادي الجديد، مساء اليوم، مهرجانا رياضيا للجهاز الإداري بالجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، شارك فيها العديد من العاملين من مختلف القطاعات والكليات، برعاية كريمة من الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة.

وأكد أنور عباس رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة، أن المهرجان تضمنت فعالياته مسابقات رياضية في كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة، مشددا أن إقامة مثل هذه المهرجانات تعمل علي استعادة النشاط والإبداع في العمل اليومي للعاملين فضلًا عن الترويح عن النفس من الضغوط الحياتية وتأكيدًا على دور الرياضة في الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.

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وفي نهاية المهرجان تم توزيع شهادات تقدير على الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات وبعض الأعضاء ممن ساهموا في إنجاح فعاليات المهرجان.



حملة لتطعيم منتسبيها بجرعة تنشيطية ضد فيروس كوفيد 19

يذكر أن جامعة الوادى الجديد، اختتمت اليوم، حملة للتطعيم ضد ڤيروس كوڤيد 19 التي بدأت منذ الخامس من نوفمبر الجارى وتستمر حتى التاسع من هذا الشهر لعام 2023 كجرعة تنشيطية وذلك تحت إشراف كلية الطب البشري لتشمل كليات الجامعة والمبنى الإداري، وذلك انطلاقًا من حرص الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد في الحفاظ على سلامة وصحة منتسبي الجامعة.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة أن الجامعة تطلق هذه الحملة الموسعة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لحماية المواطنين من فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة التى تتضمن تطعيم المواطنين وطلاب الجامعات والمدارس بلقاحات كورونا لمواجهة فيروس كورونا مع توجيهات وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.

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