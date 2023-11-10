أطعمة ممنوعة للحوامل ونصائح لتجنب حرقة المعدة في الشهور الأخيرة للحمل

كشفت دراسة طبية حديثة عن وجود بعض الأطعمة الممنوع تناولها للسيدات الحوامل لوجود عدد من المخاطر على صحة الحامل والجنين. وفي رصد لأهم هذه الأطعمة بحسب موقع Cleveland clinic وتشمل:

1-الأسماك مليئة بالدهون الصحية والبروتينات، ولكن يجب تجنب بعض أنواعها أو تناولها بحذر أثناء الحمل، وذلك لأن بعض الأسماك لديها مستويات مرتفعة من ميثيل الزئبق أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs).

وارتبط استهلاك الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من ميثيل الزئبق أثناء الحمل بتلف الدماغ وتأخر نمو الجنين.

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تشمل الأسماك التي يجب تجنبها ما يلي:

1-أي أسماك نيئة أو محروقة، بما في ذلك السوشي.

2-الأسماك والمحاريات غير المطبوخة جيدًا، مثل المحار غير المطبوخ جيدًا، والمحار، وبلح البحر.

3-سمك أبو سيف.

4-ماكريل.

5-سمك القرميد حتى عند طهيه لأنه يحتوي على مستويات أعلى من الزئبق.

6-سمك السلمون في المياه العذبة.

7-سمك السلمون المرقط.

8-العين رمادية فاتحة اللون.

وتشمل الأطعمة التي يجب الحذر منها:

مادة الكافيين

لا يعني ذلك أنه لا يمكن للحامل الاستمتاع بفنجان من القهوة أثناء الحمل. لكن يجب الحد من تناول الكافيين أثناء الحمل.

وذلك لأن المستويات العالية من الكافيين يمكن أن تسبب انقباضًا في الأوعية الدموية التي تغذي الجنين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق الدم ويمنع نمو الجنين.

يوصي الأطباء بالالتزام بما لا يزيد عن 200 ملغ من الكافيين يوميًا خلال فترة الحمل، وهذا يعادل فنجانين من القهوة أو ثلاثة فناجين من الشاي

تجنب مشروبات الطاقة أثناء الحمل.

الملح الزائد

يجب تناول كمية معتدلة من الملح في النظام الغذائي.

لأن الكثير من الملح يمكن أن يتسبب في احتفاظ الجسم بالمياه وقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يكون ذلك مشكلة بشكل خاص أثناء الحمل ويؤدي إلى حالات مثل تسمم الحمل لذا يجب تناول الأطعمة المالحة باعتدال.

قد تواجه بعض الحوامل صعوبة في غثيان الصباح أو الإسهال أو الإمساك منها:

1-أطعمة لغثيان الصباح

إن تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر طوال اليوم يمكن أن يساعد في تقليل أعراض غثيان الحمل. يمكن أن يساعد تناول المزيد من البروتين أيضًا، وكذلك تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم أو تناول مكملات المغنيسيوم.

يجد بعض الناس أن تناول الطعام أول شيء في الصباح، حتى قبل النهوض من السرير، يمكن أن يساعد في تقليل الغثيان.

لكن الغثيان الصباحي (على الرغم من اسمه) يمكن أن يظهر في أي وقت من النهار أو الليل ويجب الاحتفاظ بوجبات خفيفة صحية يمكن تناولها.

تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية

المقرمشات.

رقائق الذرة.

المعجنات.

المكسرات والبذور غير المملحة.

الحمل

تناول أطعمة تقلل من الإمساك

الحبوب عالية الألياف.

عدس.

البازلاء.

حمص.

تأكد أيضًا من شرب الكثير من الماء، بما لا يقل عن 10 إلى 12 كوبًا يوميًا.

حرقة في المعدة

يمكن أن تكون حرقة المعدة شكوى شائعة أثناء الحمل، خاصة في المراحل اللاحقة.

نصائح لتقليل حرقة المعدة

وقدمت الدراسة نصائح لتقليل حرقة المعدة.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة طوال اليوم.

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.

تجنب الأطعمة الحارة أو الغنية بالكافيين.

اشرب السوائل بين الوجبات ولكن ليس مع الوجبة .

حاول ألا تستلقي بعد تناول الوجبة.

أبقِ رأسك مرتفعًا عند الاستلقاء.