استعجال التقرير الطبي لـ 6 عمال سقطوا من سيارة نقل في بدر

أمرت نيابة بدر، باستعجال التقرير الطبي لـ ٦ عمال أصيبوا بجروح عميقة وسحجات نتيجة السقوط من أعلى سيارة ربع نقل تصادمت مع سيارة ملاكي وتم نقل المصابين من العمال لمستشفى بدر.

وعززت الإسعاف بـ٤ سيارات لنقل وإسعاف المصابين من العمال.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

حوادث الطرق

تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق تحدث لأسباب مختلفة أهمها القيادة بسرعة كبيرة بالمخالفة لتعليمات الإدارة العامة للمرور، وكذلك محاولة بعض قائدي السيارات تخطى السيارات الأخرى من أماكن يصعب التخطي فيها، وعدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق أيضا من أهم أسباب حوادث الطرق، عدم فحص السيارة جيدا قبل الانطلاق خصوصا على الطرق السريعة، ما قد يؤدي إلى انفجار الإطارات واختلال عجلة القيادة، أو تعطل السيارة في نهر الطريق وتوقفها الأمر الذى قد يتسبب في اصطدام سيارات مسرعة بها.

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وتنصح الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة والمحددة بعلامات على كافة الطرق، وفحص سياراتهم قبل الانطلاق، والالتزام بالقواعد الخاصة في حالة تخطي السيارات.