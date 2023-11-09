الخميس 09 نوفمبر 2023
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رياضة

غياب على معلول عن قائمة تونس في تصفيات مونديال 2026

منتخب مصر وتونس،فيتو
منتخب مصر وتونس،فيتو

أعلن منتخب تونس بقيادة المدرب جلال القادري قائمة معسكر المنتخب الأول  في  شهر نوفمبر والتي تشهد تصفيات كأس العالم 2026.

وكشف المدير الفني لمنتخب تونس جلال القادري، عن قائمة المنتخب بالكامل بتواجد 26 لاعبا في شهر نوفمبر والتي شهدت غياب نجم الأهلي علي معلول المصاب.

وسيواجه نسور قرطاج في معسكر نوفمبر كل من منتخب ساتومي يوم 17 في ملعب رادس، ومنتخب مالاوي يوم 21 من نفس الشهر ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

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وجاءت القائمة بدون ثنائي الزمالك، الظهير الأيمن حمزة المثلوثي، ومهاجم الفريق سيف الدين الجزيري حيث ضمت القائمة كل من..

وكانت قرعة أمم أفريقيا قد أوقعت منتخب نسور قرطاج في مجموعة تضم "مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا".

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال العام المقبل، عن وقوع منتخبات تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا في مجموعة واحدة.

وتشهد هذه المجموعة، صداما بين 3 لاعبين في صفوف الأهلي، في ظاهرة مثيرة للغاية.

ويلعب التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، مع نسور قرطاج، ويبقى أحد المرشحين لقيادة الجبهة اليسرى لمنتخب بلاده في أمم أفريقيا.
كما يلعب بيرسي تاو نجم الأهلي مع منتخب جنوب أفريقيا، العائد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بعد غيابه عن نسخة 2021.

ويضم منتخب مالي، اللاعب أليو ديانج نجم الأهلي المصري، الذي يشارك أيضًا بشكل مستمر مع نسور مالي.

وأجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تقام خلال شهري يناير وفبراير المقبلين بكوت ديفوار.

وشهدت المجموعات لقاءات قوية منتظرة بين المنتخبات الأفريقية.

 

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023


وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:  

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية  -غينيا بيساو.

المجموعة الثانية:    مصر     - غانا - الرأس الأخضر  -موزمبيق.

المجموعة الثالثة:   السنغال     -  الكاميرون - غينيا  - جامبيا.

المجموعة الرابعة:    الجزائر   - بوركينا فاسو   - موريتانيا  - أنجولا.

المجموعة الخامسة:  تونس      -  مالي   - جنوب أفريقيا  - نامبيا.

المجموعة السادسة:     المغرب    - الكونغو  - زامبيا   - تنزانيا.

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