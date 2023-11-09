الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

النيابة تستمع لأقوال هبة قطب ونجلتها في اتهامهما بالتعدي على موظف بالشيخ زايد

هبة قطب، فيتو
هبة قطب، فيتو

 استمعت نيابة الشيخ زايد لأقوال الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية ونجلتها دينا هشام، في تبادل الاتهامات بينهما وبين موظف داخل مول شهير بالتعدي كل منهما على الآخر أمام المول بالشيخ زايد.

وكشفت هبة قطب أن كاميرات المراقبة أوضحت الحقيقة كاملة بأنه الموظف هو المبادر بالتعدي، كما أن المتهم سبق أن هددها بفضحها، وردت عليه قائلة: أنا مبخفش.

واستكملت: أن المتهم بادر بتحرير المحضر لأنه يعلم جيدا أننا لن نسكت في الحفاظ على حقوقنا.

Advertisements

وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة في محيط المول، تمهيدا لتفريغها وكشف ملابسات الخلاف بين الطرفين.

 

تبادل الاتهامات بين نجلة هبة قطب وموظف بالتعدي

 وشهدت منطقة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة، مساء أمس، واقعة مؤسفة، عندما تبادلت دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، خبيرة العلاقات الأسرية، وموظف الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر أمام مول شهير بالشيخ زايد.

وقال الموظف: إن «دينا» ضربته باللكمات، بينما نفت ابنة هبة قطب ذلك، وأفادت أن العكس هو الصحيح، وأن مشاجرتهما كانت بسبب أولوية المرور في الشارع.

وقالت دينا في المحضر الذي تم تحريره في قسم أول شرطة زايد «كنت راكنة سيارتي بجراج هايبر وأستعد للخروج بها إلى الشارع، وكانت سيارة المشكو في حقه تسد الطريق، وبعد إعطائي له أكثر من تنبيه بالكلاكسات، لم يتحرك فاضطررت للتوجه إليه، وطرقت زجاج سيارته ولم يستمع إلىّ، حتى رآني وصدمني بالسيارة لمسافة بعيدة». 

ومن جانبه، قال الموظف: إن دينا هشمت سيارته، وطرقت بيدها عليها أكثر من مرة، وضربته في وجهه بـ«البوكس».

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة داخل مول شهير بالشيخ زايد مفاده نشوب مشاجرة بين شاب وفتاة وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين موظف وابنة الخبيرة الأسرية هبة قطب وتم اصطحاب الطرفين للقسم وتحرر المحاضر اللازمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نيابة الشيخ زايد الدكتورة هبة قطب منطقة الشيخ زايد الجيزة قسم أول شرطة زايد اجهزة الامن بالجيزة

مواد متعلقة

تفاصيل مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف داخل مول شهير بالشيخ زايد

الأكثر قراءة

سيف فاروق جعفر يثير غضب الجماهير، وانفعاله يعيد مصطفى فتحي لمكانته بالزمالك

شركة فوري تكشف حقيقة اختراقها والاستيلاء على بيانات العملاء

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لأقل سعر منذ 12 شهرًا

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

بعد تقارير موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.. خبراء يكشفون أسرار تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر.. و3 تداعيات خطيرة للاقتصاد

الاحتلال يسحب الحيوانات المنوية من جثث قتلى عملية طوفان الأقصى لسبب غريب

رئيس الكاف يكشف حقيقة إنهاء الشراكة مع قنوات بي إن سبورتس القطرية

Advertisements

منوعات

المزيد

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

تحفة بيكاسو، بيع "امرأة الساعة" بـ 140 مليون دولار

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

سعره 1.6 مليون دولار، شركة ألمانية تصنع أفخم منزل متنقل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لأقل سعر منذ 12 شهرًا

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر البسلة والبامية في سوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

ارتفاع سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9-11-2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

المزيد
الجريدة الرسمية