الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

الشباب والرياضة و"حياة كريمة" ينفذان مبادرة "أنت الحياة" بالوادي الجديد

مبادرة أنت الحياة،
مبادرة أنت الحياة، ڤيتو

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة»، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، مبادرة «أنت الحياة»، بقرية بولاق بمدرسة الحرية الابتدائية، مركز ومدينه الخارجة، والتي تستمر على مدار ثلاث أيام لتقديم مختلف الدعم من الخدمات والأنشطة للأهالي في القرية والقرى المجاورة، وذلك في إطار البروتوكول التعاوني المشترك بين الشباب والرياضة ومؤسسة "حياة كريمة" استكمالًا للدور الذي تقوم به مؤسسة «حياة كريمة» في تطوير وتنمية قرى الريف المصري، لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

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قال بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن الشباب والرياضة تشارك في مبادرة "أنت الحياة" التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة، بالعديد من الأنشطة منها (قوافل رياضية، ملتقى توظيف للشباب،  نشاط الجوالة والجوالات بالإدارة العامة للشباب بالمديرية.

وأضاف، تتنوع الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المبادرة بين الأنشطة الرياضية والمسابقات، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية الممتعة التي تُقدم للأطفال، وذلك بمشاركة عددِ كبيرِ من المؤسسات الحكومية والأهلية، منها مديرية الشباب والرياضة-جامعة الوادي الجديد - مديرية الصحة - مديرية التربية والتعليم - - مديرية الثقافة - هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.


قدمت المبادرة ندوات توعوية إرشادية للسيدات للتوعوية الأسرية، ودورات تدريبية لشباب الخريجين لمساعدتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتدريب على المهارات الوظيفية.

كما تضمنت فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى، فضلًا عن استقبال طلبات الغارمين والغارمات لبحث حالات الإفراج عنهم، وذلك بالتعاون بين المؤسسة ومؤسسة «مصر الخير».

ولم تقتصر فعاليات المبادرة على الخدمات التوعوية، لكن امتدت لتشمل أنشطة ترفيهية خاصة بالطفل، بإقامة مسرح العرائس للأطفال وأنشطة فنية ومتنوعة لتنمية الإبداع لديهم.

جديرًا بالذكر أن مبادرة «أنت الحياة» التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة تأتي من أجل تنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا، والتي تعد أول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن_ توعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية_ وقد سبق وانطلقت المبادرة في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، لتصل إلى محافظة الوادي الجديد في الفترة من9 نوفمبر إلى 11 نوفمبر2023.

يأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
 

 

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