الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

عبور 699 من حاملي الجنسيات المختلفة معبر رفح البري

معبر رفح البري،فيتو
معبر رفح البري،فيتو

أعلنت مصادر بمعبر رفح البري عن عبور 699 من حاملي الجنسيات المختلفة معبر رفح البري على مدار اليوم.
 

عبور 699 من حاملي الجنسيات المختلفة معبر رفح البري 

 

وفتح معبر رفح البري اليوم أمام عبور المصابين الفلسطينيين والرعايا الأجانب لنقلهم إلى بلادهم عبر سفاراتهم المختلفة ، بعد إغلاق دام 24 ساعة ، حيث يجري نقل المصابين إلى المستشفيات المصرية من بينها مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد ومستشفى الشيخ زويد.

 

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن أنه يتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، ولفتت الوزارة إلى أن جميع  الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما يقوم أطباء  الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي رعايا الدول الأجنبية، ويتم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.  

Advertisements


وأكدت على استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

 

معبر رفح يستقبل 12 جريحا فلسطينيا تمهيدا لنقلهم لمستشفيات شمال سيناء

43 تصالح علي مخالفات البناء “نموذج 10" لأهالي مدينة طور سيناء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدول الأجنبية الصحة والسكان الشيخ زويد المستشفيات المصرية توقيع الكشف الطبى شمال سيناء طور سيناء في قطاع غزة مستشفى العريش العام مستشفي الشيخ زويد مستشفى العريش

الأكثر قراءة

بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

بعملية في غاية الدقة، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ (فيديو)

عصام الحضري يتوجه إلى أمريكا لهذا السبب

مشاهدة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي بث مباشر

ياسر فرج يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته المذيعة هبة الهواري

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

فرحة العمر كله، حمو بيكا يستقبل ابنته الأولى (فيديو)

الخارجية الأمريكية: معبر رفح أصبح مفتوحا حاليا من الجانبين

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (صور)

إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

نصائح حماية المستهلك للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الخميس 9-11-2023

بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري ترفيهي بالتخصيص الفوري

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الخميس 9/ 11 /2023

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 9-11-2023 بختام تعاملات

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

تعرف على الحكمة من دعاء القنوت.. وأفضل الأدعية الواردة عن الرسول

أذكار المساء، فوائدها وفضل المواظبة على ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية