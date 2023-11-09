نبيل الحلفاوي عن سبب فرحته بفوز الزمالك على بيراميدز: عشرة عمر ومايرضيناش يقع

الزمالك، علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك بالأمس على بيراميدز، وفسر لماذا فرح بعض الأهلاوية بهذا الفوز.

ورد نبيل الحلفاوي على أحد المتابعين عبر حسابه على تويتر عن سبب هذا قائلا: "الزمالك عشرة عمر ومايرضيناش إنه يقع".

الزمالك يتخطى بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

وفاز الزمالك بالأمس على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر في مباراة دراماتيكية انتهت في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، ليحمسها الزمالك بركلات الترجيح في النهاية.

أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز

بدأت مباراة الزمالك وبيراميدز بضغط عالٍ من بيراميدز الذي استطاع تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 5 عن طريق فيستون ماييلي.

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وفي الدقيقة 10 كاد الزمالك يتعادل عن طريق كرة حرة مباشرة سددها زيزو في عارضة أحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 19 أضاع مصطفى فتحي هدفا محققا بعد ما سدد الكرة خارج مرمى عواد الخالي.

وفي الدقيقة 20 كاد الزمالك أن يسجل هدف التعادل عن طريق يوسف أوباما ولكن رأسيته أتت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 21 انفرد مصطفى فتحي بمرمى عواد بعد مروره من حسام عبد المجيد ودونجا ولكن صوبها بجانب القائم الأيسر لـ عواد.

وفي الدقيقة 26 سدد زيزو كرة بقدمه اليمنى كادت تسفر عن هدف التعادل ولكن جاءت بجانب القائم.

وواصل الزمالك محاولاته لإحراز هدف التعادل بتصويبة جديدة من زيزو ولكن علت عارضة مرمى بيراميدز.

وأجرى معتمد جمال أول تبديل للزمالك بنزول محمد عبد الشافي بديلا لـ محمود علاء.

وقام باتشيكو بإخراج وليد الكرتي في الدقيقة 60 وحل أحمد توفيق بديلا له.

وفي الدقيقة 62 قام الحكم أحمد الغندور، بطرد باتشيكو مدرب بيراميدز بسبب الاعتراض المتكرر.

وفي الدقيقة 69 كاد محمد حمدي أن يسجل الهدف الثاني لـ بيراميدز عن طريقة تصويبة قوية بقدمه اليمنى ولكن جاءت بجانب قائم عواد الأيمن.

وأجرى معتمد جمال تبديلين بنزول ناصر منسي خروج شيكابالا، ونزول محمد أشرف روقه خروج عمرو السيسي وذلك في الدقيقة 70.

وتعرض أحمد توفيق للطرد في الدقيقة 78 بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في 30 دقيقة.

، سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك الزمالك بالدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول.

وسجل سامسون أكينيولا هدف التعادل لـ الزمالك في شباك بيراميدز بالدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول

وسجل محمد حمدي هدف بيراميدز الثالث في شباك الزمالك في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الثاني.

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الثالث في شباك بيراميدز في الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الثاني.

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