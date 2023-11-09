السوبر جلوب، يد الأهلي يتأخر أمام برشلونة الإسباني في الشوط الأول (صور)

رجال يد الأهلي، انتهى الشوط الأول بتقدم فريق برشلونة الإسباني على النادي الأهلي بنتيجة 19/16 في المباراة التي تقام على الصالة الخضراء بالدمام، في ثاني مباريات الأهلي بدور المجموعات ببطولة السوبر جلوب.

وكان الأهلي قد فاز في أولى مبارياته على فريق النور، ويتواجد حضور جماهيري كبير لمؤازرة المارد الأحمر في مباراة فريق برشلونة.

برنامج رجال يد الأهلي قبل مواجهة برشلونة

وبدأ برنامج الأهلي في الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة بتناول الفريق وجبة الإفطار.

ويعقد المدير الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في الحادية عشرة صباحًا لشرح نقاط القوة والضعف في فريق برشلونة والتأكد على الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة.



وتغادر حافلة الفريق فندق الإقامة في الرابعة عصرًا للتوجه إلى صالة المباراة.

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وكان رجال يد الأهلي قد فاز أمس على النور السعودي بنتيجة 38-20 في أولى مبارياته ببطولة «السوبر جلوب» على الصالة الخضراء بالدمام.

عمر سامي لاعب رجال يد الأهلي

وأشاد عمر سامي، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بأداء الفريق أمام النور السعودي في مستهل مشوار الفريق في بطولة كأس العالم «سوبر جلوب» التي تقام حاليًّا في السعودية، مؤكدًا أن الأجواء كانت رائعة ومثالية للغاية، وسوف تساعد اللاعبين على التركيز والاستعداد بقوة لمواجهة برشلونة غدًا الخميس.

وأشار عمر إلى أن كل عناصر الفريق جاهزة لمواجهة برشلونة في دور المجموعات لكأس العالم «سوبر جلوب»، وأن الجميع على قلب رجل واحد.

وتابع سامي: «نعلم أن الأندية كلها ستواجه الأهلي بمنتهى القوة، لكن طموحنا كبير وندرك صعوبة المباريات، وهدفي مساعدة زملائي من أجل تحقيق المزيد من الألقاب».

وأضاف لاعب فريق اليد بالنادي: «تعاهدنا على الصعود للمربع الذهبي وإسعاد جماهير النادي الأهلي»، مؤكدًا على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة ديفيد ديفيز.

واختتم حديثه قائلًا: «ننتظر حضور الجماهير غدًا في مواجهة برشلونة، وهذا سيكون دافعًا كبيرًا للفريق في تحقيق الفوز».

ويترأس بعثة رجال يد الأهلي محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، الذي يعقد جلسات مستمرة مع خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي للاطمئنان على كافة الترتيبات وتسهيل مهمة بعثة الأهلي خلال مشاركته في البطولة.

قائمة الأهلي في مونديال كرة اليد

وتضم قائمة الأهلي في البطولة 20 لاعبا هم:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.