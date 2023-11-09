الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

مديرية أمن الأقصر تستعد لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات

دير مارجرجس
دير مارجرجس

تابع رجال مديرية أمن الأقصر الاستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين احتفالات دير "مارجرجس"بجبل الرزيقات، والتي تقام بدءًا من السبت 11 نوفمبر حتى 16 نوفمبر المقبل، بمشاركة المئات من الأقباط والمسلمين بالأقصر ومحافظات مصر المختلفة.

 

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ووضعت الأجهزة الأمنية خطتها المتكاملة لتأمين احتفالات دير مارجرجس بجبل الرزيقات، بالتنسيق بين كل من اللواء كرم العيادي مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، واللواء عاطف أبو الوفا مدير مباحث المديرية، والعميد ضياء ماهر مدير إدارة مرور الأقصر، والعميد إسلام عاطف مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر.

 

وشملت خطة أمن الأقصر لتأمين احتفالات الدير، انتشارا موسعا لخبراء المفرقعات وقوات الأمن المركزي والتدخل السريع بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط الدير والأماكن المهمة والحيوية، والتمشيط المستمر والدورى عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات، وكلفت إدارة الحماية المدنية خبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص وتعقيم لكافة السيارات والقادمين من الزوار لزيارة الدير، وذلك تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات لعمليات التمشيط بشكل دوري لزيادة التأمين لحين انتهاء الاحتفالات بالدير.

 

وشددت إدارة الحماية المدنية على ضرورة تأمين كافة أنحاء الدير، والطرق المؤدية للدير بالتنسيق مع العميد ضياء ماهر مدير إدارة مرور الأقصر، والعقيد أحمد غريب وكيل إدارة مرور الأقصر، لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط الدير، وتنسق إدارة الحماية المدنية مع الدير للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة العمليات الخاصة بتأمين احتفالات الدير.

 

يذكر أن الاحتفال الرسمى بذكرى الشهيد مارجرجس في ديره بالرزيقات يستمر من 11 إلى 16 نوفمبر والذى يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهى المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس في مدينة "اللد"بفلسطين.

 

يشار إلى أن تاريخ بناء دير مارجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامى 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 في عهد الأنبا مرقس أسقف كرسى إسنا في ذلك الوقت وورد ذكره في كتابى تحفة السائلين ودليل المتحف القبطى.

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