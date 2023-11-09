ليفربول وروما وليفركوزن الأقرب للتأهل في الدوري الأوروبي.. رقم تاريخي ينتظر الريدز.. وصراع شرس في المجموعة الأولى

الدوري الأوروبي، تسعى فرق ليفربول وباير ليفركوزن وروما لحسم تأهلها للدور الثاني من الدوري الأوروبي (اليورباليج) عندما يواجهون على التوالي، تولوز الفرنسي وسلافيا براج التشيكي وقره باغ الأذربيجاني، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ليفربول يسعى لحسم التأهل

في تولوز، يحتاج الريدز ليفربول الفوز لضمان التأهل للدور الثاني، بعد حصد العلامة الكاملة من 3 انتصارات، تبوأ بها صدارة المجموعة الخامسة بفارق 5 نقاط عن كل من أونيون سانت جيلواز البلجيكي وتولوز اللذين يتنافسان على المقعد الثاني.

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ورغم انخراط ليفربول في المعركة القاسية على لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط فقط عن مانشستر سيتي المتصدر بعدما تفادى، يوم الأحد الماضي، خسارة وشيكة أمام لوتون 1-1 بهدف في الدقيقة 90+5 عبر الكولومبي لويس دياز ليهدر نقطتين مهمتين.

إلا أن سياق النتائج لفريق المدرب الألماني يورجن كلوب في الدوري الأوروبي من حيث الأهمية، أكدّ رغبته بالتعاطي بكل جدية مع فرصة بإحراز اللقب.

وفي ظل اقترابه كثيرا من التأهل قد يلجأ كلوب للمداورة في التشكيل، لإراحة بعض نجوم ليفربول، مما قد يسمح للفريق الفرنسي بمحاولة انتزاع نتيجة إيجابية، رغم أنّ الأحوال الفنية لتولوز ليست مثالية، إذ يحتل المركز 14 في ترتيب "ليج 1" برصيد 11 نقطة، فضلا عن خسارته ذهابا أمام الريدز 5-1.

كما يدخل الفريق الفرنسي المواجهة الأوروبية بعد 5 هزائم متتالية، مما يجعل ليفربول مرشحا فوق العادة لانتزاع فوزه الرابع وحسم تأهله.

رقم تاريخي ينتظر ليفربول

ويخوض ليفربول أمام تولوز المباراة رقم 150 في تلك المسابقة تحت مسمياتها المختلفة من كأس المعارض وكأس الاتحاد الأوروبي والدوري الأوروبي، وحقق الريدز 81 انتصارًا.

كما يخوض الريدز اليوم المباراة رقم 450 تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، علمًا بأن الفريق حقق معه 278 انتصارًا.

ونجح ليفربول في الفوز على تولوز في المباريات الثلاث السابقة بينهما، (4-0) و(5-1) على أرضه، إلى جانب الفوز خارج ميدانه بهدف دون رد في موسم (2007- 2008) في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.

وبشكل عام حقق ليفربول خارج أرضه أمام الأندية الفرنسية 5 انتصارات في 15 زيارة سابقة، وتكبد 8 هزائم وتعادل مرتين.

ليفربول وتولوز، فيتو

طموح روما في الدوري الأوروبي

في ظل ابتعاده عن مقدمة الدوري الإيطالي، يعول روما من جديد على المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو للذهاب بعيدا في المسابقة القارية لإنقاذ موسم فريق العاصمة.

مورينيو، في ثالث مواسمه مع روما، سبق أن قاد الفريق للقب مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، ومن ثمّ إلى نهائي الدوري الأوروبي قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام إشبيلية الإسباني.

وتبدو فرص روما أكثر قابلية للتحقق، إذ يحتل صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) وسيكون قادرًا على حسم تأهله إن فاز أو تعادل مع سلافيا براج التشيكي ثاني الترتيب برصيد 6 نقاط، إذ يتقدم بفارق 8 نقاط عن سيرفيت السويسري وشيريف المولدوفي اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع.

وسيطمح روما لتكرار فوزه في لقاء الذهاب على الفريق التشيكي 2-0، لكن هذه المرة ستكون المهمة أصعب حيث يزوره في ملعبه.

ليفركوزن المتألق بالعلامة الكاملة

ويتطلع باير ليفركوزن الذي يقدم أفضل مواسمه منذ حوالى 20 عاما، للاحتفاظ بالعلامة الكاملة وحسم تأهله مبدئيا عندما يحلّ ضيفا على قره باغ.

ولا يزال فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو صامدا في صدارة البوندسليجا بعد مرور 10 مراحل، بـ 28 نقطة من 30 ممكنة، ومن دون أي خسارة، وبـ9 انتصارات وتعادل وحيد كان أمام بايرن ميونخ حامل اللقب 2-2.

أوروبيا، واصل ليفركوزن عروضه الكبيرة وفاز بمبارياته الـ3 وكان آخرها على قره باغ نفسه بنتيجة مذلّة 5-1 قبل أسبوعين ليحتل صدارة المجموعة الثامنة بـ9 نقاط بفارق 3 نقاط عن قره باغ، و6 عن مولده النرويجي.

ويعوّل ليفركوزن دائمًا على تألق النيجيري فيكتور بونيفاس ويوناس هوفمان والإسباني أليكس جريمالدو الذين سجلوا 17 هدفا معا في الدوري حتى اللحظة.

ليفربول وتولوز، فيتو

منافسة شرسة في المجموعة الأولى

وتتجه الأنظار للمجموعة الأولى حيث المنافسة حامية الوطيس، مع تجدد المواجهة بين أولمبياكوس اليوناني ووست هام الإنجليزي.

ويدور صراع كبير بينهما مع فرايبورج الألماني على أول مقعدين، حيث قلب الفريق اليوناني الطاولة على منافسه وست هام متصدر المجموعة (6 نقاط) وتغلب عليه في الجولة الماضية 2-1.

وسيطمح وست هام للثأر على أرضه والاحتفاظ بصدارة المجموعة التي يتشاركها مع فرايبورج، فيما يأمل أولمبياكوس (4 نقاط) في تجديد فوزه واحتلال أحد مركزي المقدمة.

من جهته، يواجه فرايبورج الألماني نظيره باتشكا توبولا الصربي متذيل ترتيب المجموعة مع فرصة كبيرة لتعزيز رصيده.

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