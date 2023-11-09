بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، نقدم خدمة بث مباشر مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي، في المباراة التي تقام اليوم الخميس، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

بث مباشر لمباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

يلتقي فريق ليفربول ضد تولوز الفرنسي في الثامنة إلا الربع مساء اليوم الخميس بالملعب البلدي تولوز ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024.

وتذاع مباراة تولوز ضد ليفربول في الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي، على قناة beIN Sports HD 1.

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يخوض ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مباراة اليوم، من أجل تحقيق الفوز لحسم التأهل إلي دور خروج المغلوب دور الـ 32 من مسابقة اليوروبا ليج.

ترتيب ليفربول وتولوز في الدوري الأوروبي

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط فيما يأتي فريق تولوز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلفًا لسانت جيلواز الوصيف بفارق الأهداف وأخيرًا لاسك لينز النمساوي بدون رصيد من النقاط.

وحصد فريق ليفربول 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية في دور المجموعات، ويتطلع للاستمرار في سلسلة الإنتصارات بالمسابقة الأوروبية التي يستهدف تحقيق لقبها الرابع على مر تاريخ الريدز.

ويستأنف فريق ليفربول مشواره الأوروبي في اليوروبا ليج، بعد تعادله أمام لوتون تاون بنتيجة 1-1 في الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ليفقد نقطتين في صراع المقدمة بجدول ترتيب البريميرليج.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الرابع، فيما يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 27 نقطة ثم توتنهام وصيفًا برصيد 26 نقطة.

رقم تاريخي ينتظر ليفربول

ويخوض ليفربول المباراة رقم 150 في تلك المسابقة تحت مسمياتها المختلفة من كأس المعارض وكأس الاتحاد الأوروبي والدوري الأوروبي، وحقق الريدز 81 انتصارًا.

كما يخوض الريدز اليوم المباراة رقم 450 تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، علمًا بأن الفريق حقق معه 278 انتصارًا.

ونجح ليفربول في الفوز على تولوز في المباريات الثلاث السابقة بينهما، (4-0) و(5-1) على أرضه، إلى جانب الفوز خارج ميدانه بهدف دون رد في موسم (2007- 2008) في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.

وبشكل عام حقق ليفربول خارج أرضه أمام الأندية الفرنسية 5 انتصارات في 15 زيارة سابقة، وتكبد 8 هزائم وتعادل مرتين.