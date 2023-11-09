بالأرقام، أنشيلوتي المدرب الأكثر فوزا في دوري أبطال أوروبا

بات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، أكثر مدرب تحقيقًا للانتصارات في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد 3/0 على سبورتنج براجا البرتغالي، أمس الأربعاء، ليتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

تاريخ أنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا

وبعد أن أصبح أنشيلوتي المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بأربع بطولات في دوري أبطال أوروبا، وصل المدرب الإيطالي إلى عدد 116 فوزًا في دوري أبطال أوروبا.

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وكان الفوز الأول لكارلو أنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا في ظهوره الأول مع بارما في موسم 1997/1998، عندما فاز على فيدزيو لودز 3/1.

وبعد مرور أكثر من 25 عامًا حقق أنشيلوتي الفوز 116 مرة في 201 مباراة كما ذكر موقع "ريليفو" الإسباني.

وأوضح الموقع أن السير أليكس فيرجسون وآرسين فينجر والآن كارلو أنشيلوتي أداروا 200 مباراة أو أكثر في دوري أبطال أوروبا.

ويتفوق أنشيلوتي على فيرجسون وفينجر بتحقيقه الفوز 116 مرة، بواقع 42 فوزًا مع ميلان، و40 فوزًا مع ريال مدريد، و10 انتصارات مع تشيلسي، و7 مرات مع بايرن ميونخ، و6 مرات مع باريس سان جيرمان، و5 مرات مع نابولي، و4 مرات مع بارما ومرتين مع يوفنتوس.

ومن حيث نسبة الفوز، يتفوق كارلو أنشيلوتي على جميع مدربي ريال مدريد، إذ حقق الفوز بنسبة 74%، وهذا يجعله يتفوق على فرق أخرى هيمنت على المنافسة، مثل: برشلونة بقيادة لويس إنريكي (حقق الفوز بنسبة 71.42٪)، وبايرن ميونخ هاينكس (بنسبة 70٪)، وميلان فابيو كابيلو (بنسبة 67.65٪) وريال مدريد بقيادة مورينيو.

وفاز أنشيلوتي باللقب أربع مرات مع فريقين مختلفين: ميلان وريال مدريد أعوام 2003 و2007 و2014 و2022.

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