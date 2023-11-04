السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظة البحيرة تطلق قافلتين سكانية وطبية (صور)

قوافل طبية مجانية
قوافل طبية مجانية بمحافظة البحيرة، فيتو

 نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية قافلة سكانية بقرية درشابة، وذلك بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، تم خلالها توقيع الكشف الطبى على 200 حالة ما بين (جلدية - باطنة - أطفال ) وعدد 45 حالة بالسيارة المتنقلة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، كما تم متابعة مبادرة 100 يوم صحة ومبادرة الاعتلال الكلوى لعدد 34 حالة.

قوافل طبية مجانية بمحافظة البحيرة، فيتو
قوافل طبية مجانية بمحافظة البحيرة، فيتو
قوافل طبية مجانية بمحافظة البحيرة، فيتو
قوافل طبية مجانية بمحافظة البحيرة، فيتو

كما تم تقديم خدمات بيطرية من خلال رش وتجريع 510 رأس ماشية هلال القافلة، وشاركت إدارة الأوقاف بالمركز بعقد ندوة توعوية وتم استكتاب 12 مواطن من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية، وتم توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق القرية ونقلها للمكان المخصص لها.

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من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق بقرية كفر مساعد التابعة لوحدة قرية صفط الحرية بإيتاي البارود تم خلالها الكشف على  229 حالة بمختلف تخصصات (109 باطنة - 24 أسنان- 48 رمد - 31 عظام) بالإضافة إلى عمل نظارات لعدد 17 حالة.

قوافل طبية مجانية بمحافظة البحيرة، فيتو
قوافل طبية مجانية بمحافظة البحيرة، فيتو
قوافل طبية مجانية بمحافظة البحيرة، فيتو
قوافل طبية مجانية بمحافظة البحيرة، فيتو

 ويأتي ذلك في في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

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أنشطة وحوارات تفاعلية ضمن مبادرة تمكين الفتيات في البحيرة (صور)

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قافلة محافظة البحيرة إيتاى البارود الرحمانية قافلة طبية

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