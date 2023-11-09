الخميس 09 نوفمبر 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

قراران جديدان لرئيس الوزراء اليوم

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45، الصادر في 9 نوفمبر 2023، قرارى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العباسية الابتدائية، مشروع توسعة كوبرى الشموت العلوى على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى، من أعمال المنفعة العامة.

وجاء القرارين كالتالي: 
- قـرار رئيـس مجلس الوزراء رقـم 3961 لسنة 2023، بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العباسية الابتدائية المشتركة القديمة، والكائن بحوض قريقر نمرة (4) قسم أول بناحية الصالحية- مركز فاقوس- محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة. 
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 3962 لسنة 2023، باعتبار مشروع توسعة كوبرى الشموت العلوى على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى، أعمال المنفعة العامة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.

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