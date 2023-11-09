الخميس 09 نوفمبر 2023
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سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة البابا غبريال السابع

الكنيسة،فيتو
الكنيسة،فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا القديس غبريال السابع البطريرك الخامس والتسعين من بطاركة الكرازة المرقسية.

قصة القديس غبريال

سنة 1285 للشهداء (1568م) تنيَّح البابا القديس غبريال السابع البطريرك الخامس والتسعون من بطاركة الكرازة المرقسية.

وُلِدَ القديس البابا غبريال السابع بمنشية الدير المحرق باسم روفائيل، رباه أبواه تربية مسيحية حقيقية، ولما كبر مضى وترَّهب بدير القديسة العذراء المعروف بالسريان في برية شيهيت وسار سيرة رهبانية فاضلة.

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ولما تنيَّح البابا يوأنس الثالث عشر اجتمع رأي الأساقفة والأراخنة على اختياره بطريركًا فرسموه يوم الأحد 4 بابه سنة 1242 للشهداء (1525م).

وبذل هذا البابا غبريال مجهودًا كبيرًا في تعمير دَيْرَّي الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالصحراء الشرقية بعد خرابهما مدة طويلة. وقد رسم الأنبا يوساب الثالث مطرانًا على الحبشة سنة 1547م فعادت العلاقات بين الكنيستين بعد مدة من القطيعة.

وكان في طريقه إلى دير الأنبا أنطونيوس، ونزل في المركب عند الميمون متوجهًا إلى الناحية الشرقية للنيل ولكنه تنيَّح في المركب فنقلوه ودفنوه في كنيسة الشهيد مرقوريوس أبى سيفين بمصر القديمة بعد أن قضى على الكرسي المرقسي 43 سنة و25 يومًا.

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