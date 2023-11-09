طلاب شبان بنها ينظمون احتفالية تضامنا مع أطفال فلسطين

نظمت مدرسة الشبان العالمية ببنها احتفالية للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين ودعم جهود القيادة السياسية المصرية في مواجهة الاعتداء الغاشم على أهالي غزة.

تضمنت الاحتفالية التي نظمها تلاميذ الروضة ورياض الأطفال بحضور مصطفي عبد الحميد فرج رئيس مجلس الإدارة والممثلة القانوني لمدارس جمعية الشبان العالمية ببنها عروضا فنية وفقرات شعرية وحماسية للتعبير عن رفض المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ، وما يتعرض له من قصف وتصفية لأهالي غزة.

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قال مصطفي عبد الحميد فرج الممثل القانوني في بيان له: إن الاحتفالية تأتي امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين مشيرا أننا جميعا نتضامن إنسانيا مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة إيمانا منا بالدور الكبير الذي تقدمه مصر قيادة وشعبا لدعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة الحالية.

وثمن فرج الموقف التاريخي والبطولى الذي تتخذه الدولة المصرية طوال الوقت ومواجهة ضغوط بعض القوى الدولية التي تدعو إلى تهجير الأشقاء الفلسطنيين إلى سيناء في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.