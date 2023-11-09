"الخميس اللي جاي" يقترب من 3 ملايين جنيه إيرادات بمصر

شهد فيلم ”الخميس اللي جاي" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، تحقيق إيرادات مرتفعة عن الأيام الماضية في شباك التذاكر..



وحصد فيلم الخميس اللي جاي من شباك تذاكر الأمس 56 ألفا و711 جنيهًا متقدمًا ثلاثة مراكز بالبوكس أوفيس، إذ احتل المركز الثاني مباشرة فى الإيراد اليومية بعد فيلم فوي فوي فوي.. ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن مليوني وما يقرب من 840 ألف جنيه في مصر.

في هذا السياق، كان قد بدأ عرض فيلم الخميس الجاي، في دور العرض السينمائي، الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجاري.

Advertisements

فيلم الخميس الجاي

فيلم الخميس الجاي من بطولة عمرو عبد الجليل ومي كساب وإسلام إبراهيم وحسام داغر ومحمود الليثي، وهو من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مرجان وعمرو شاهين ومحمد علي والفيلم من إخراج حسن صالح.

وتدور قصة الفيلم حول شخصية مشهورة عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "tik Tok” تتعرض للعديد من المواقف داخل قصر مهجور.

وكان رد الفنان عمرو عبد الجليل، في وقت سابق على الانتقادات التي وجهت له ولمسلسل "الضاحك الباكي" والذي يجسد فيه قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني.

الهجوم على مسلسل الضاحك الباكي

وقال عمرو عبد الجليل خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس": "التعليقات السلبية بدأت من قبل ما مسلسل الضاحك الباكي يتعرض، وأنا أصلا متفرجتش على المسلسل، كنت بصور بس".

وأضاف: "واضح أن فيه لجان إلكترونية تعمدت تشويه مسلسل الضاحك الباكي، قبل عرضه، وأنا مكنتش مهتم بأي حد هاجم وكنت مركز في شغلي".

مشكلة مسلسل الضاحك الباكي

ولفت عمرو عبد الجليل: "معرفش إن الدور كان معروض علي الفنان تامر عبد المنعم، ولكن اللي عرفته من محمد الغيطي إنه عرض الدور على اكثر من ممثل على مدار سنوات لأن الورق مكتوب من فترة وفي الآخر أنا قبلت الدور، ومبسوط بالتجربة وعودة المخرج محمد فاضل للعمل، واستمتعت بكواليس العمل مع إن كان فيه شوية منغصات بكواليس التصوير ومش هقول الذكريات السيئة ولكن الأمر أثر علي العمل وكان ممكن يكون أحسن من كده والموضوع له علاقة بالورق والإنتاج".

في نفس اللقاء، قال الفنان عمرو عبد الجليل: "ابني عبد الجليل لسه بيدرس وحاول يدخل الفن بس محتاج مني زقة وأنا بقوله لأ مش هزقك لأن تجربتي تخليني أرفض مساعدته في دخول الوسط الفني".

معاناة عمرو عبد الجليل في الوسط الفني

وأضاف: "قلت لابني أنزل أشتغل وعافر وعاني لأن المعاناة حلوة جدا للفنان، والممثل محتاج يعاني علشان يقدر يعبر عن الأشياء اللي ممكن يعبر عنها بعد كده".

ولفت: "لو أنا مدقتش طعم الظلم إزاي هطلع أعمل مشهد إني مظلوم فيه، ولو مدقتش طعم النصر ازاي هعرف أعمل مشهد أنا منتصر فيه، المعاناة مهمة جدا للفنان".

نصيحة عمرو عبد الجليل

وتابع: "يضر الفنان لما يبقى مسنود علي حد، واتقال لي من حد قريب انت اللى هتنفع نفسك غيرك مش هينفعك، وبالتالي لازم الواحد يعتمد على موهبته بعيدا عن الواسطة والمحسوبية، وأنا شايف أني ابني يقدر يعتمد على نفسه بس هو معتمد عليا وأنا ضد الفكرة دي ولازم يعاني علشان يوصل لو عايز يمثل".

كوميديا عمرو عبد الجليل مشروع تأخر لسنوات

ولفت عمرو عبد الجليل: "قعدت سنين في الشغلانة أقول أنا كوميديان ومحدش مصدق ويبقوا قاعدين في الكواليس ميتين من الضحك من هزاري وافيهاتي ولما نيجي بقى في التمثيل أقوله أنا عايز أقول إفيه يقولي إفيه ايه ما تسيب الكوميديا لأهل الكوميديا أنت مالك بالكوميديا، وأنا طبيعتي كوميدي".

بداية عمرو عبد الجليل مع يوسف شاهين

وأوضح:"علشان شافوني في بدايتي مع المخرج يوسف شاهين في دور معقد ومركب فشافوني كلكيعة وعلشان أطلع من دي وأقول أن دمي خفيف وأعرف اضحك وأقول إفيه قعدت سنين، والطريق مكنش سالك".