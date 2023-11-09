ظهرت في 3 حكايات بمسلسل حدث بالفعل آخرهم كاملة، من هي بسنت حاتم؟

مسلسل حدث بالفعل، تألقت الفنانة بسنت حاتم في مسلسل حدث بالفعل، وظهرت بسنت في ٣ حكايات من المسلسل، وكانت البداية مع حكاية تحت الحزام والتي ظهرت فيها بشخصية ليلى صديقة سلمى أبو ضيف المخلصة، ثم ظهرت في حكاية لو بعد حين مع دينا الشربيني، وكانت مديرة أعمالها ولكن تنوي سرقتها وحالها القدر دون حدوث ذلك، وتشارك حاليًا في حكاية كاملة وتظهر بشخصية مساعدة آية سماحة بطلة الحكاية.

من هي الفنانة بسنت حاتم؟

وبسنت حاتم هي ممثلة مصرية مواليد مدينة القاهرة كانت عاشقة للفن منذ صغرها، وهي تدرس الإعلام وبدأت مشوارها الفني منذ العام الجامعي الثاني.

كان ظهورها الأول على الشاشات عام ٢٠٢٢ من خلال مسلسل "بيت الشدة" من بطولة أحمد وفيق والفنانة وفاء عامر، والذي انضمت له عن طريق الصدفة، ثم شاركت في مسلسل جروب الدفعة الذي عرض عام ٢٠٢٣، حيث قدمت شخصية ليلى، ولفتت الأنظار في حكاية تحت الحزام من مسلسل حدث بالفعل.

تفاصيل موعد عرض حكاية كاملة الحلقة الثالثة

وفيما يتعلق بموعد عرض حكاية كاملة الحلقة الثالثة، فإن موعد عرض حكاية كاملة الحلقة الثالثة وهي أيضًا الحلقة الأخيرة سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق ١٥ نوفمبر الجاري.

أبطال حكاية كاملة، فيتو

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية

دارت مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية حول عرض فريد الزواج على كاملة ولكنها ترفض رفضًا قاطعًا كما ترفض أيضًا عرض عز الدين وهو ما جعله يخرب الأتيليه الخاص بها بعدما أخذت قرضًا لإقامة مشروعها.

وخلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية ينقذ فريد كاملة بعدما سقطت مغشيًا عليها إثر رؤيتها صورًا لأشخاص لا يراهم غيرها، ويذهب معها لأسرتها فتكتشف وفاة والدتها وفي العزاء يتعرف فريد على شقيقها والذي يعلم منه تفاصيل عن أسرة كاملة وأن والدها تزوج على والدتها وتركهم مما أثر في حالتها النفسية وأنها كانت مخطوبة وتركها خطيبها بسبب بدانتها.

وخلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية يتم الكشف عن أن كاملة تعاني من الشراهة وتأكل كميات كبيرة من الطعام ثم تأخذ دواء لتتقيأ بعدها، وأنها لديها غرفة في منزلها تحتوي على صنوف من الطعام، كما شهدت مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية أيضًا إقدام فريد على مساعدة كاملة على إصلاح ماكينات الأتيليه بالتقسيط.

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