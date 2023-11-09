الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

بدء تعليق اللافتات الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بالأقصر

الحملات الإعلانية
الحملات الإعلانية في ميادين الأقصر،فيتو

بدأت اليوم أعمال تعليق اللافتات الدعائية للمرشحين بالقائمة النهائية، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تبدأ فى نفس اليوم بعد إصدار الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين. 


وانتشرت بميادين وشوارع محافظة الأقصر لافتات الدعاية الانتخابية للرئيس السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية، وذلك مع بدء الدعاية الانتخابية فى السباق الرئاسى، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

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وملأت شوارع وميادين الأقصر صور لافتات للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي والرمز الانتخابى له "النجمة" وذلك فى ميادين الملك عبد الله التجارة  سابقًا وصلاح الدين وميدان المساحة.

 

وكانت قد انطلقت اليوم الخميس الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 رسميا.

وفي نفس السياق  نظمت مديرية  الشباب والرياضة بالأقصر- الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني  الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بحضور 250 عضو من أعضاء مراكز الشباب  والمشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة.

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني والدكتورة راندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع والاستاذ صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

بدأت فعاليات اللقاء حول تعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وذلك لما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات وان الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت امام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية.

وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة السياسية والتثقيفية بالهيئات الشبابية والرياضية للإدلاء باصواتهم الانتخابية، وذلك حرصا على توعيتهم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب والأستاذ عبدالرحيم محمد جاد مدير ادارة البرلمان والتعليم المدني وفريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية. 

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الأقصر الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات فيتو محافظة الأقصر القائمة النهائية للمرشحين

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