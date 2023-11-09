الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بالتعاون مع اليونيسيف مديرية تعليم الأقصر تعقد ورشة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

ديرية تعليم الأقصر
ديرية تعليم الأقصر تعقد ورشة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

 عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بالتعاون مع منظمة يونيسيف مصر ورشة عمل بعنوان "تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ومراعاة النوع الاجتماعي"، وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

حيث عقدت اليوم أولى جلسات ورشة عمل بعنوان "تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ومراعاة النوع الاجتماعي" والمقامة في الفترة من ۸ - ۱۲ نوفمبر ۲۰۲۳، والتي تستهدف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

Advertisements

  جاء ذلك في إطار التعاون القائم والمثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة اليونيسيف مصر، وفي ضوء تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، وتضمين القضايا الهامة كمراعاة النوع الاجتماعي، والصحة النفسية والقضايا البيئية، والوافدين.

حضر الورشة مستشار التربية الاجتماعية بديوان عام الوزارة الدكتورة إيمان محمد حسني، مستشار التربية النفسية الدكتورة فاطمة محمد رضا، وموجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية أمير عبد الرسول.

ويهدف التدريب إلى إكساب الوعي الشخصي والمهني بأهمية ودور العامل النفسي والاجتماعي في العملية التعليمية. وكذلك زيادة الوعي بالمفاهيم والتعريفات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والوعي بالتنميطات الناتجة عنها، وما يترتب على ذلك في المنظومة التعليمية.

  كذلك يهدف التدريب إلى استكشاف الاحتياجات النفسية للأعمار المختلفة ونسب التدخلات المطلوبة لزيادة تأثير الدعم النفسي الاجتماعي في المدارس، وكذلك إدراك تعقيد عملية التغيير الفردي ومستوياتها المختلفة وتأثرها بمتغيرات البيئة والثقافة والأعراف والقوانين.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر منظمة اليونيسف محافظة الأقصر محافظ الأقصر فيتو تطوير مناهج المرحلة الاعدادية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأقصر يشارك في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

رياضة الأقصر تنفذ ورشة حرفية في أعمال الخياطة بمركز شباب الاتحاد

تعليم الأقصر تختتم ورشتي عمل لتحسين أداء الأمانات الفنية الفرعية

الشباب والرياضة بالأقصر تطلق مشروع فنون تنموية

جلسة تفاعلية ضمن أندية السكان بمركز شباب الحسينات في الأقصر

"يا ناي" أمسية شعرية بقصر ثقافة الأقصر

وكيل تعليم الأقصر يستقبل مستشار التربية الموسيقية بالوزارة

انطلاق فاعليات برنامج "أخ ثاني والرابط إنساني" بمنطقة الأقصر الأزهرية

الأكثر قراءة

شركة فوري تكشف حقيقة اختراقها والاستيلاء على بيانات العملاء

سيف فاروق جعفر يثير غضب الجماهير، وانفعاله يعيد مصطفى فتحي لمكانته بالزمالك

مجلس الوزراء: تصنيع سيارات بروتون الماليزية في مصانع مصرية

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لأقل سعر منذ 12 شهرًا

بعد تقارير موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.. خبراء يكشفون أسرار تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر.. و3 تداعيات خطيرة للاقتصاد

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

الاحتلال يسحب الحيوانات المنوية من جثث قتلى عملية طوفان الأقصى لسبب غريب

Advertisements

منوعات

المزيد

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

تحفة بيكاسو، بيع "امرأة الساعة" بـ 140 مليون دولار

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

سعره 1.6 مليون دولار، شركة ألمانية تصنع أفخم منزل متنقل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر البرتقال في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لأقل سعر منذ 12 شهرًا

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر البسلة والبامية في سوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

المزيد
الجريدة الرسمية