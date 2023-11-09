جامعة الوادي الجديد تطلق حملة لتطعيم منتسبيها بجرعة تنشيطية ضد فيروس كوفيد 19

أطلقت جامعة الوادى الجديد، حملة للتطعيم ضد ڤيروس كوڤيد 19 التي بدأت منذ الخامس من نوفمبر الجارى وتستمر حتى التاسع من هذا الشهر لعام 2023 كجرعة تنشيطية، وذلك تحت إشراف كلية الطب البشري لتشمل كليات الجامعة والمبنى الإداري.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، أن الجامعة تطلق هذه الحملة الموسعة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لحماية المواطنين من فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة التى تتضمن تطعيم المواطنين وطلاب الجامعات والمدارس بلقاحات كورونا لمواجهة فيروس كورونا مع توجيهات وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.

Advertisements

الجدير بالذكر أن الحملة تأتي انطلاقًا من حرص الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد في الحفاظ على سلامة وصحة منتسبي الجامعة.

إنقاذ حياة مريضة

هذا ويذكر أن فريقا طبيا بقسم القلب بكلية الطب جامعة الوادي الجديد نجح في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 40 عاما، وذلك في إنجاز طبي لكلية الطب جامعة الوادي الجديد يأتي في إطار حرص كلية الطب جامعة الوادي الجديد على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، حيث قام فريق من قسم طب القلب والقسطرة ضم د. مؤمن لطفي مدرس طب القلب والأوعية الدموية ود. إسلام راشد مدرس مساعد القلب بإنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 40 عاما، تعاني من وجود عيب خلقي في بداية غير طبيعية بالشريان التاجي الأيمن وتم عمل قسطرة علاجية بالتصوير التشخيصي للشريان الأيسر، وأمكن استخدام نفس القسطرة كقسطرة علاجية بعد أن قام الفريق المعالج بإجراء تعديلات لتركيب الدعامة في الشريان الأيمن، وتم إنقاذ حياة المريضة بنجاح.

وهنأ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، الفريق الطبي بقسم طب القلب والقسطرة؛ لنجاحه في إجراء هذه العملية الجراحية؛ مشيدًا بكفاءة وتميز الكوادر بكلية الطب جامعة الوادي الجديد، واستعدادها لاستقبال جميع الحالات المرضية، والتعامل معها مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم كلية الطب، وتعظيم دورها الحيوي في تقديم خدمة طبية على مستوى عال من الحرفية والمهارة، وباستخدام التقنيات الحديثة؛ لخدمة المرضى المترددين عليها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ