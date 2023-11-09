السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45، الصادر في 9 نوفمبر 2023، قرارين جمهوريين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعيين مهندس أحمد كمال رئيسًا لجمعية المهندسين، وتجديد ندب 7 قضاة رؤساء بمحاكم الاستئناف بلجنة تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.
وجاءت القرارات كالتالي:
-قرار جمهوري رقم 491 لسنة 2023، تعيين المهندس أسامة محمد كمال عبد الحميد، رئيسا لجمعية المهندسين المصرية لمدة ثلاث سنوات.
-القرار الجمهوري رقم 505 لسنة 2023، بشأن تجديد ندب وندب 7 قضاة رؤساء بمحاكم الاستئناف، للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018، طوال الوقت، لمدة عام اعتبارا من 1/10/2023.
والقانون رقم 22 لسنة 2018، يختص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
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