الدواجن البيضاء تسجل 75 جنيها، أسعار الدواجن بأسواق البحيرة (فيديو)

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق بـ محافظة البحيرة اليوم الخميس، وحسب آخر الاسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن والطيور ارتفاعا في بعض الأنواع وانخفاض في الآخر خلال الفترة الأخيرة.



ويسجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 73 بدلًا من 75 جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 100 إلى 105 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 70 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 125 جنيهًا للكيلو الواحد.

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كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 105 للكيلو الواحد والرومي الاسمر 145 جنيها والأبيض 125 للكيلو الواحد والبط السوداني 125 جنيها والبط الفرنساوي 90 جنيهًا والبط المولار 90 جنبها للكيلو الواحد والمسكوفي 105 جنيهات، بينما سجل الأرانب 105 جنيهات وكيلو البانية بسعر 170 وأجنحة الدواجن بسعر 45 جنيها والكبد والقوانص 85 وزوج الحمام بسعر 100 جنيه.

وأكد وليد حجازي أحد أصحاب محال الدواجن بالمحافظة أن مع ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة بجميع أنواع الدواجن والطيور والتي أدت بدورها إلى ركود حقيقي بالأسواق المحلية بالإضافة إلى ضعف وقلة إقبال المواطنين على شراء الدواجن بأنواعها ولكن يأتي معظم الإقبال على شراء الدواجن البيضاء نظرًا تتناسب أسعارها مع شريحة كبيرة من المواطنين مقارنة بالأنواع الأخرى، ومع الانخفاض بالفترة الحالية بدأت تعود حركة البيع والشراء كما كانت.

كما أكد بسام رضا أحد العاملين، أن الأسعار خلال الفترة الماضية كانت بحالة كبيرة من الارتفاع لم تشهدها من قبل واقبل الكثير من تجار الدواجن عن التوقف عن العمل نتيجة الارتفاع، بالإضافة إلى غلق عدد من أصحاب المزارع، حيث لم يستطيعوا مواكبة ارتفاع الإيجار من كهرباء أو غاز، بالإضافة إلى رفع أسعار الأعلاف والتي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار الدواجن والطيور ولكن الفترة الحالية تشهد انخفاض بشكل ملحوظ في الأسعار