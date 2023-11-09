رياضة البحيرة تواصل تنفيذ دوري الأحياء الشعبية بمراكز شباب المحافظة (صور)

قامت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، إدارة التنمية الرياضية، فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية وأطفال الشوارع في خماسي كرة القدم (النسخة التاسعة) خلال العام المالي الحالي على ملاعب مركز التعليم المدني الأبعادية بمدينة بدمنهور.

رياضة البحيرة تواصل تنفيذ دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية، فيتو

رياضة البحيرة تواصل تنفيذ دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية، فيتو

رياضة البحيرة تواصل تنفيذ دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية، فيتو

وأكد إبراهيم خضر مدير عام المديرية على اهتمام الوزارة البالغ بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين أبناء المحافظة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتشجيع المنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بالمحافظة من خلال تنفيذ حزمة من البرامج، والمشروعات المختلفة المخصصة لهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية، كما أكد على دعمه الكامل لهم ودعم وزارة الشباب والرياضة لمختلف الأنشطة بالوزارة.

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كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.



كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطًا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

رياضة البحيرة تواصل تنفيذ دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية، فيتو

رياضة البحيرة تواصل تنفيذ دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية، فيتو

رياضة البحيرة تواصل تنفيذ دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية، فيتو

ويأتي ذلك رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب، وإبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وإشراف غادة جمال الدين مدير إدارة القاعدة الشعبية بالوزارة.