الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشارك في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

جانب من المجلس،فيتو
جانب من المجلس،فيتو

 شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في جلسة الاجتماع الدوري رقم 108 للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

وتناول الاجتماع رؤية الجامعات الحكومية لمكافحة وعلاج الإدمان بين الطلاب، حيث شهد الاجتماع عرضا من مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بشأن إعداد خطة تنفيذية موجهة لمكافحة المواد المخدرة بين الطلاب، مع إعلان الصندوق استعداده لتوفير كافة أوجه الدعم لهذه الخطة على مستوى الجامعات المصرية.

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 أوصى أعضاء المجلس بتنفيذ حملة توعية بين الطلاب بمخاطر تعاطي المخدرات من خلال السوشيال ميديا وتنظيم المسابقات والندوات والأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، وإتاحة كل الإمكانيات اللوجستية من ملاعب ومسارح لتحقيق ذلك الغرض.


وبحث المشاركون فى الاجتماع مقترح بإجراء تحاليل للكشف عن المخدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدن الجامعية أو للطلاب المقيدين بالجامعات دون أن يتحمل الطلاب أي أعباء مالية.

 

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