محافظة أسيوط تنظم ندوات بالمدارس لمواجهة القضايا السكانية ورفع الوعي

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على مواجهة الزيادة السكانية ويساهم في تحقيق الإستراتيجية القومية للسكان وتنفيذًا لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ولفت إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة وتحقيق مؤشرات أفضل مشيرًا إلى ضرورة النزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم وأعمارهم لتوعية الشباب والنشء وتنمية الأسرة المصرية بكافة الطرق الممكنة.

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التوعية التثقيفية الصحية

وقامت وحدة السكان بمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وبإشراف فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة؛ بتنظيم ندوة بعنوان "التوعية التثقيفية الصحية ونبذ العنف" لطلاب وتلاميذ مدرسة فوزي أبوسيف الابتدائي بنين، حيث حضر الندوة ٤٥ طالب بالمرحلة الابتدائية بالتنسيق مع مسئول منسق السكان بالإدارة التعليمية بالقوصية علاء حلمي، ومدير المدرسة سحر عبده.

كما جاء ذلك بمشاركة الأخصائية الاجتماعية شيماء، ومحمود صالح ممثل جمعية الشعراوي وحسين حسانين مسئول مكافحة العدوى بمستشفى القوصية المركزي، وإسراء عبد الناصر منسق فني للمشروع، وابتسام محمد محمد عبد العال مسئول وحدة السكان بمركز ومدينة القوصية وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة للحد من الزيادة السكانية والعمل على رفع الوعي بتلك القضية انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبرعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبإشراف المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ وبمتابعة وحدة السكان المركزية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ضمن برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وذلك لتنمية الشباب والنشء وتحقيقًا للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠ تنمية الأسرة المصرية.

وتناولت الندوة تثقيف صحي وذلك بتعليم المحافظة على الصحة والوقاية والعلاج، حيث يبدأ الإرشاد الصحي من التربية المنزلية من خلال المدرسة وفي الحياة للمحافظة على أن يعيش المنزلية من خلال الأبوين وفي المدرسة، ونصائح للحفاظ على الصحة من بينها (الحصول على اللقاحات، والغسل الجيد المتكرر لليد، وممارسة الرياضة،.. وغيرها) فضلًا عن نبذ العنف ونشر ثقافة الاتقاء والتواصل والتسامح بين الطلاب والمعلمين والأنشطة الثقافية والرياضية واكتشاف المواهب في النظام التعليمي وكيفية التعامل معه بالإضافة إلى التطرق إلى قضية الزيادة السكانية ومدى تأثيرها على المستوي المعيشي للفرد والمجتمع.