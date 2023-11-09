الخميس 09 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حملة السيسي: فلسطين ليست قضية انتخابية ولا مجال للمزايدة

المستشار محمود فوزى.فيتو
المستشار محمود فوزى.فيتو

أكد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الإنتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ليست قضية انتخابية ولا مجال فيها للمزايدة.

وانطلق ظهر اليوم المؤتمر الصحفي الثاني الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حيث تستعرض الحملة في  إحصاءات وأرقام نشاطها خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 7 نوفمبر.

وفي السياق التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عددًا من جاليات المصريين المقيمين بالخارج عن طريق "فيديو كونفرانس"، بحضور النائب محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

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ورحب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمشاركين باللقاء عبر "فيديو كونفرانس" من عدد من الدول المختلفة، مثمنًا دور المصريين في الخارج في عقد عدة لقاءات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ذلك يعد ثاني لقاء للمصريين بالخارج، وذلك انطلاقًا من اهتمام الحملة بالمصريين في الخارج.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تتضمن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية، والمقرر إجراؤها خارج البلاد أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 وفي الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.
والقائمة النهائية هي:

-المرشح/ عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي -رمز النجمة

-المرشح/ محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران -رمز الشمس

-المرشح/ عبدالسند حسن محمد يمامه وشهرته عبدالسند يمامه -رمز النخلة

-المرشح/ حازم محمد سليمان محمد عمر -رمز السلم

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابا اتحاد شباب المصريين بالخارج

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