الخميس 09 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

الصحة تحذر من 8 أسباب للإصابة بالسعال وتنصح باستشارة الطبيب

السعال،فيتو
السعال،فيتو

كشفت وزارة الصحة عن أهم أسباب الإصابة بالسعال حيث يوجد أسباب متعددة للكحة والسعال يمكن أن تكون بسيطة تذهب بعد اسبوع أو اكثر ويمكن أن تكون شديدة تحتاج إلى زيارة الطبيب. 

أسباب السعال 

وقالت وزارة الصحة في منشور توعوي أن السعال عرض ينتج عن الإصابة بارتجاع المريء وقد يحدث نتيجة للإصابة بأحد أمراض الجهاز التنفسي مثل:

1- لتهاب الجيوب الأنفية

 2-الحساسية

3-الربو الشعبي

4- السدة الرئوية

 5-الإنفلونزا

 6-الدرن

7- الالتهاب الرئوي

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8- تليفات الرئة

ونصحت المواطنين عند ظهور السعال قم باستشارة الطبيب لكي يساعد في معرفة السبب وتلقي العلاج بالطريقة الصحيحة

السعال

جدير بالذكر أن الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، كشف عن طبيعة الفيروس المخلوي التنفسي، وهو من الفيروسات التنفسية القديمة، مشيرا إلى أن الفيروس كل سنة يحاول تجديد نشاطه وتظهر أكثر الإصابات في الأطفال وأغلبها إصابات بسيطة.

طرق الحماية من الفيروس المخلوي التنفسي

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية لــ"فيتو" معظم الحالات لم تستدع دخول المستشفى، لافتا إلى أن طرق الحماية من الفيروسات التنفسية في موسم الشتاء ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وغسل الأيدي باستمرار وتناول التطعيمات ضد الأمراض التنفسية.

وأكد  أهمية الاكتشاف المبكر والتشخيص السليم للأمراض الصدرية والتنفسية.

وأشار  مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة لــ"فيتو" إلى أن سرعة تلقي العلاج يساعد في شفاء الحالات المصابة دون الدخول في مضاعفات مشيرا إلى أن اكتشاف الإصابة في بدايتها يساعد في الشفاء كما أن التعامل مع الأعراض البسيطة من خلال تناول خوافض الحرارة والمسكنات تحت إشراف طبي يساعد في العلاج.

وأوضح أن تأخر تشخيص الإصابة يسبب الدخول في مضاعفات وحاجة المريض إلى الحجز في المستشفيات ويتسبب ذلك في اشغال في عدد الاسرة واستهلاك المضادات الحيوية بشكل اكثر يمثل الضغط على المستشفيات لذا تأتى أهمية  التشخيص المبكر للحالة ورفع الوعي الصحي يوفر كثيرا.

أمراض الجهاز التنفسي 

فيما وجه  نصائح للحماية من أمراض الجهاز التنفسي تزامنًا مع قرب موسم الشتاء خاصة أنه تزيد معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية ونزلات البرد والإنفلونزا في موسم الشتاء سواء للكبار أو الأطفال.

تناول التطعيمات المناسبة في موسم الشتاء

 وقال مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية لــ"فيتو" إن الجهاز التنفسي هو البوابة الرئيسية للجسم ويمكن تجنب الإصابة بالأمراض من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وغسل الأيدي باستمرار وتناول  التطعيمات المناسبة في موسم الشتاء. 

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الجيوب الأنفية الالتهاب الرئوي الربو الشعبي السدة الرئوية ارتجاع المريء الانفلونزا أسباب السعال امراض الجهاز التنفسي

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