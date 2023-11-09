خبير استراتيجي: تصريح هيلاري كلينتون بشأن تغيير القيادات في فلسطين وإسرائيل «طرح خبيث»

هيلارى كلينتون، قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي إن تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، بأن “إسرائيل وفلسطين بحاجة إلى قيادة جديدة ليكون لديهما فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام هو طرح خيالى لأنها تعلم أن هذا الأمر مستحيل لأن إسرائيل هى التى تتحكم فى الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس”.

إسرائيل تختار الأكثر عنفا وإرهابا لقياداتها

وأكد فى تصريح خاص لفيتو أن فرض أمريكا هذا الأمر على إسرائيل فى تغيير قياداتها بالقوة أمرا غير متوقع، خاصة وأن إسرائيل لديها آليات لاختيار قياداتها وتنتخب الأكثر تطرفا وإرهابا وبالتالي إذا ذهب نتنياهو فسيأتى من هو أكثر منه إرهابا وتطرفا.

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خلع المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة

وتابع:أما ما يتعلق بفلسطين فهناك قيادتين قيادة المقاومة فى غزة وقيادة أوسلو برئاسة أبو مازن التى لا حول لها ولا قوة منذ 1993 بعد توقيع اتفاقية أوسلو وتقوم بالتنسيق الأمنى مع إسرائيل، أما داخل غزة وهو الخبث الذي تريده هيلارى كلينتون والإدارة الأمريكية وهو خلع المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة الذي يقطنه 2 مليون و300 ألف فلسطيني واستبدالها بقيادة جديدة للتنسيق الأمني مع إسرائيل وهذا أمر مرفوض من قبل شعب غزة وقوى المقاومة، وأى قيادة ستتعامل مع إسرائيل سيتم التعامل معها على أنها عدو.

طرح هيلارى كلينتون خبيث

وواصل حديثه قائلا: طرح هيلارى كلينتون خبيث وهدفه التخلص من المقاومة الفلسطينية وبالتالي تصريحها هو جس نبض لتفكيك المقاومة الفلسطينية وطردها من فلسطين وهذا حلم بعيد المنال، لأن إسرائيل بعد 35 يوما من القتال فشلت فى تحقيق أى هدف من أهدافها وعلى رأسها إنهاء المقاومة الفلسطينية بدليل أن الخسائر التي تتكبدها إسرائيل مع كل محاولة لاقتحام قطاع غزة بريا كبيرة جدا.

وكانت هيلارى كلينتون قالت في منتدى اقتصادي في سنغافورة، نظمته "بلومبرج": "نحن بحاجة إلى خلق بيئة تكون فيها فرصة لتنشيط عملية السلام... اعتقد أنه يجب أن تكون هناك قيادة جديدة للإسرائيليين والفلسطينيين، حتى يكون لديهم أي فرصة للتوصل إلى نوع ما من اتفاق للسلام، خاصة مع وجود مفاوضات ثنائية".

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