فنان سعودي يعتذر عن عدم المشاركة بحفل "روائع بليغ حمدي" في موسم الرياض

ساعات قليلة ويحتضن مسرح "أبو بكر سالم" في بوليفار رياض سيتي، حفل "روائع بليغ حمدي" الذي ينطلق مساء اليوم الخميس 9 نوفمبر بمناسبة مرور 30 عامًا على رحيل الموسيقار المتميز، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض لعام 2023.

وبشكل مفاجئ اعتذر الفنان السعودي طلال سلامة عن المشاركة في الحفل، إذ كان أحد النجوم الـ6 الذين يحيون الحفل، برفقة كل من أنغام، ونانسي عجرم، وأصالة نصري، وماجد المهندس، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

اعتذار طلال سلامة عن حفل روائع بليغ حمدي



وقدم سلامة اعتذارًا رسميًا عبر حسابه الرسمي بموقع x للجمهور وهيئة الترفيه السعودية، موجهًا الشكر للشركة المنظمة للحفل "بنش مارك"، والهيئة السعودية، وزملائه النجوم في الحفل، متمنيًا تعويضها في المرات القادمة.

وقال سلامة: أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الوزير الشيخ تركي آل الشيخ، لمنحي شرف المشاركه في ليلة روائع الموسيقار بليغ حمدي.. وأقدم اعتذاري الشديد للجمهور لعدم تمكني من ذلك بسبب صعوبة وصولي إلى موقع بروفات الحفل بالرياض.. وأرجو من الله التوفيق لزملائي الكبار والقادم أجمل.. ولا يفوتني أن أشكر من حرص علي وجودي واهتم بترتيب كافة الإمكانيات لذلك.. "إن شاء الله تتعوض في القادم".

https://t.co/5aZ2FFFThqاتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الوزير الشيخ تركي ال الشيخ لمنحي شرف المشاركه في ليلة روائع الموسيقار بليغ حمدي.واقدم اعتذاري الشديد للجمهور لعدم تمكني من ذلك بسبب صعوبة وصولي الي موقع بروفا ت الحفل باالرياض. وارجوا من الله التوفيق لزملائي الكبار والقادم اجمل — TALAL SALAMAHطلال سلامه (@SalamaWas) November 8, 2023

وتنقل شاشة "MBC مصر" اليوم الخميس على الهواء من مدينة الرياض حفل روائع الموسيقار بليغ حمدي والذي يُحييه نخبة من النجوم أنغام وماجد المهندس وصابر الرباعي ونانسي عجرم وطلال سلامة وأصالة.

حفل روائع الموجي

ويأتي حفل روائع بليغ حمدي ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، ويٌقدم النجوم المشاركين مُختارات مميزة من أبرز أعمال الموسيقار الكبير بليغ حمدي الغنائية والتي تلاقي تجاوبا كبيرا من الجمهور.

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يُعرض حفل "روائع بليغ حمدي مع أنغام، ماجد المهندس، صابر الرباعي، نانسي عجرم، أصالة على MBCمصر" الخميس 9 نوفمبر 2023

وكان تساءل أحد مستخدمو السوشيال ميديا: اين سميرة سعيد اكثر مطربة نالت شرف غناء ألحان بليغ حمدي؟

فيما علق آخر بـ: سميرة سعيد اكثر واحده عندها الحان بليغ

وكتبت أحد المتابعين: جايبين نجوم مغنوش لبليغ ازاي؟ اومال فين سميرة سعيد ونادية مصطفى وغيرهم اللي لحن لهم عشرات الأغنيات الخالدة.

وعقلت إحدى المتابعات: شيرين عبد الوهاب عاشقه ومبدعه في الحان بليغ حمدي أنغام ما بتطرب ولا بتتسلطن أنغام لأغنيتها فقط ما بتعرف تغني لأي حد

و كتب آخر: الديفا وين حبيبي سميرة سعيد وين... فيما علق آخر بــ: اقوى حفله بالموسم لوجود انغام...

وقالت إحدي رواد السوشيال ميديا: وش الاختيارات الحلوة دي أنغام وأصالة جنون

الجدير بالذكر، أن بليغ حمدي ولد عام 1931، وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول أعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الألحان المتنوعة.

فعاليات موسم الرياض 2023

في سياق آخر، روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لفعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو ترويجي للفعاليات عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: نرحب بكم في موسم الرياض 2023 بمفاجآت وحفلات وفعاليات أكبر وأقوى! حياكم الله بالبوليڤارد ستي، ونفرح بزيارتكم".

وانطلقت فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال بدء مباراة ملاكمة بين جاك مجان والسبايدي دوران.

جاء ذلك وسط حضور جماهيري قوي ومشاركة نجوم ومشاهير من مختلف دول العالم.

موسم الرياض 2023

ويتواجد في السعودية الفنان الهندي سلمان خان، والمخرج SANER AYER، والمصارع CHUK LIDEEL، والملاكم Dmitrii Bivol، والمصارع Shannon Briggs بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الآخرين.

ومن ناحية أخرى، كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن التعاقد مع المغنية الكولومبية شاكيرا لتقدم أولى حفلاتها بموسم الرياض خلال الفترة المقبلة.

تركي آل الشيخ

وأضاف "آل الشيخ" خلال مداخلة ببرنامج مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية أنه يوجد أكثر من سفير لموسم الرياض منهم الفنان المصري أحمد عز.

وتابع: “نعمل على جمع 200 مليون دولار لإنتاج أفلام في المستقبل ونستهدف من خلالها رفع جودة الإنتاج”.