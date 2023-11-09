تعليم الأقصر تختتم ورشتي عمل لتحسين أداء الأمانات الفنية الفرعية

اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر فعاليات ورش عمل لتحسين أداء الأمانات الفنية الفرعية بالتعليم الفني، وذلك في إطار الإهتمام بتحسين حوكمة منظومة التعليم والتدريب المزدوج في مصر وتفعيل ودعم أدوار ومسئوليات شركاء التعليم والتدريب المزدوج في المحافظات.

و تم عقد ورشتي العمل لتحسين أداء الأمانات الفنية الفرعية باعتبارها لجنة تسیریة مسئولة عن تنسيق وتنفيذ عمليات التعليم والتدريب المزدوج على مستوي المحافظة وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

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ورش العمل من تنظيم الإدارة العامة للتدريب والتعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم المصرية بالتعاون مع مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر ( GIZ - TCTI ).

كمااجتمع الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بالمديرين الجدد من خريجى الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية، لاختيار ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين.

وذلك بحضور صفوت جارح عبد العظيم وكيل المديرية، علاء أبو الحسن مدير عام الشؤون المالية والإدارية، إيمان عبد العال الحداد مدير عام التعليم العام، ومديري الإدارات التعليمية.

وقال وكيل تعليم الأقصر خلال اللقاء إنه لتكون مديرًا ناجحًا لابد أن تقف على أرض صلبة، ولن تكون على أرض صلبة مالم تكن مُلِمًَّا بالقوانين واللوائح المنظمة للشئون التعليمية، القرارات الوزارية، الكتب الدورية، ونشرات المديرية، ولا أقول بحفظها؛ إنما أدعو لاستيعابها مع الاحتف بها وجمعها في ملف واحد يكون مرجعًا لك وقت الحاجة إليه".

وأضاف أنه لابد من وضع خطة يومية لإدارة المدرسة بشكل صحيح، وعدم ترك الأمور تسري على علتها، بل لابد من خطوات مدروسة".

كما أوصى وكيل تعليم الأقصر المديرين الجدد بمتابعة العملية التعليمية داخل المدرسة بشكل هادئ ومستمر، والوقوف على مسافة واحدة من جميع للعاملين بالمدرسة، وعدم تمييز معلم على غيره، وكذلك التوازن في المعاملة، والتحلي بالحزم والرفق معًا، حين يستدعي الأمر أيًا منهما".



وفي الختام تم الاتفاق على استضافة المديرين ببعض مدارس المحافظة لمدة أسبوع لمعايشة المناخ المدرسي، ومطالعة نماذج من طرق الإدارة المدرسية، وذلك قبل توزيعهم على المدارس.

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