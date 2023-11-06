الصحة تجدد تحذيرها من حقنة البرد: تسبب الوفاة

جددت وزارة الصحة والسكان تحذيرها من قيام البعض بالحصول على حقنه البرد أو المعروفة بالخلطة الشعبية عند الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

وأكدت وزارة الصحة في منشور توعوي اليوم، أن حقن البرد المنتشرة في الصيدليات تحتوي على مضاد حيوي وكورتيزون وتسبب مضاعفات خطيرة على المواطنين.

وتحتوي حقنة البرد على مسكنات تؤثر على الكلى والكبد والقلب والإفراط في تناول المسكنات يسبب قرحة المعدة وفشل في وظائف الكلى.

وتنشر فيتو س و ج عن كل ما يتعلق بتطعيم الإنفلونزا

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١- هل يجب تناول جرعة واحدة فقط من تطعيم الإنفلونزا أم جرعتين؟

تطعيم الإنفلونزا يؤخذ جرعة واحدة سنويًا، ولكن هناك فئات يجب أن تحصل علي جرعتين وهم الأطفال الذين عمرهم أقل من ٩ سنوات ولم يسبق لهم التطعيم بجرعتين من قبل في حياتهم حتى ولو جرعتين على موسمين او الأطفال أقل من تسع سنوات ولا تتذكر الأم هل تم تطعيمهم من قبل ام لا.

٢- متى تبدأ مناعة الجسم في الحماية من فيروس الأنفلونزا بعد تناول التطعيم؟



المناعة الكاملة تتحقق بعد أسبوعين من التطعيم، وتستمر لستة اشهر، بعدها تبدأ تقل تدريجيًا، لذا يتم الحصول على تطعيم الإنفلونزا مرة سنويا

٣- هل يسبب تطعيم الإنفلونزا في الإصابة بالأنفلونزا؟



إطلاقا لأن التطعيم معطل أي يستحيل أن يسبب المرض، ويمكن تفسير الإصابة بنزلات البرد بعد تناول التطعيم من خلال عدة أسباب منها:

- ـن متلقي التطعيم كان في بداية الإصابة بنزلة برد وظهرت الإصابة بعد التطعيم

- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد أسبوعين فمن الممكن أن يصاب المتلقى بالعدوى في ذلك الوقت

٤- هل يسبب تطعيم الإنفلونزا أي أعراض جانبية؟

يمكن ان يسبب تطعيم الإنفلونزا ارتفاع حرارة بسيط طفيفة او احمرار حول مكان الحقنة.

٥- هل يمكن تغيير نوع تطعيم الإنفلونزا في الجرعة الثانية إذا لم يتوفر نفس النوع؟

يمكن التبديل بين الأنواع.

٦- هل التطعيم مسموح بيه لمرضى التصلب المتعدد MS؟

يمكن لمرضي التصلب المتعدد الحصول على تطعيم الإنفلونزا

٧- هل مسموح بتطعيم الإنفلونزا لمرضى السرطان؟

يمكنهم تناول التطعيم.

٨- هل يجب تناول تطعيم الإنفلونزا في شهر أكتوبر فقط؟



يمكن في أي وقت تناول تطعيم الإنفلونزا قبل تاريخ انتهاء الصلاحية المكتوبة على العبوة، وتعمل المناعة بعد أسبوعين من الحقن وتستمر سته اشهر على الأقل.

٩- هل يمكن للحامل تلقي تطعيم الإنفلونزا؟

يوصي الأطباء به خاصة في الستة أشهر الأخيرة من الحمل.